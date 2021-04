Tysiące francuskich rolników protestowało w Wielki Piątek przeciwko nowej polityce Unii Europejskiej

W Wielki Piątek 2 kwietnia, 5000 francuskich rolników wyszło na ulice, aby demonstrować przeciwko nowej wspólnej polityce rolnej (WPR). W nowej odsłonie tego protekcjonizmu, uprzywilejowuje się „rolnictwo zielone”.

Protesty polegały m.in. na operacjach „ślimak”, czyli spowolnieniu ruchu na drogach przez jadące wolno ciągniki. Miejscowym farmerom podpadła Wspólna Polityka Rolna wynegocjowana w Brukseli, zrexztą pod egidą komisarza Wojciechowskiego.

Nowy system finansowania byłby uzależniony od bardziej „przyjaznego” dla środowiska rolnictwa. Związek rolników FNSEA jest „za”, ale nie drogą karania rolników. Według tego syndykatu 80% rolników francuskich będzie stratnych.

Pomoc bezpośrednia dla gospodarstw rolnych to obecnie 75% ich budżetów. Pokazuje to jak daleko UE zabrnęła w protekcjonizm. Francja jest tu zresztą największym beneficjentem dopłat. Dzięki nowej WPR tylko od 20 do 30% farm skorzysta na eko-zmianach.

„Dostaję 35 000 euro. Jeśli wezmę 60 euro na hektar, to daje mi to 10 000 euro mniej dopłat z WPR” – ubolewa rolnik uprawiający zboża w Calvadosie, który obsiewa 150 hektarów. Według FNSEA 80% rolników nie kwalifikuje się do nowych standardów.

Rozporządzenie przejściowe na lata 2021 i 2022 przedłuża większość przepisów WPR, które obowiązywały w latach 2014–2020. Jednocześnie uwzględnia „nowe elementy”, które mają obejmować „bardziej ambitne cele ekologiczne”.

Plan strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej jest też podobno pełen pułapek dla polskich rolników. Związek producentów trzody chlewnej „Polpig” uważa np., że w dłuższym okresie skorzystają na nim większe i bardziej efektywne gospodarstwa zachodnie i konkurencja z krajów pozaunijnych.

Objęcie do 2030 roku 25% UR uprawami ekologicznymi stworzy zwłaszcza trudności w rozwoju produkcji zwierzęcej. Problemy wystąpią w gospodarstwach specjalistycznych produkujących trzodę chlewną, z powodu ograniczeń nawożenia nawozami naturalnymi. Przyjęte w Planie Strategicznym założenia przyczynią się m.in. do ograniczenia pogłowia świń w Polsce.