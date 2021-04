W odmętach lewackiego szaleństwa. Administracja Bidena układa nowy język i eliminuje takie słowa jak „cudzoziemiec”

Amerykański Urząd ds. Obywatelstwa i Imigracji (USCIS) wprowadza nowy język do swych wewnętrznych dokumentów. Znikną m.in takie słowa jak „cudzoziemiec” bo uznawane są za „wykluczające”.

Urząd potwierdził wprowadzanie nowomowy do swych dokumentów. Na razie nie dotyczy to dokumentów prawnych, bo to oznaczałoby konieczność zmieniania zapisów prawnych i przejście ponownego procesu legislacji.

To jednak zapowiedź, że tak się jednak w przyszłości stanie. Pracują już nad tym Demokraci w Izbie Reprezentantów.

Z dokumentów zniknie m.in słowo „alien” tłumaczone w tym kontekście jako przybysz, cudzoziemiec. Termin „cudzoziemiec” jest regularnie używany w ustawie o imigracji i obywatelstwie z 1965 r. Podręcznik zasad USCIS zawiera obecnie ponad 1700 razy termin „cudzoziemiec”.

Urzędnicy agencji stwierdzili, że zastąpią ten termin określeniem nowotworem „noncitizen”, co należałoby przetłumaczyć jako „nieobywatel” a od biedy jako „obcokrajowiec”.

Ta zmiana ma na celu zachęcenie do bardziej inkluzywnego języka w działaniach agencji, dokumentach wewnętrznych i ogólnej komunikacji z interesariuszami, partnerami i opinią publiczną” – napisał dyrektor USCIS Tracy Renaud w notatce skierowanej do pracowników.

„Wytyczne nie mają wpływu na dokumenty prawne, polityczne ani inne dokumenty operacyjne, w tym formularze, w przypadku których użycie terminów (takich jak wnioskodawca, składający petycję itp.) w rozumieniu ustawy o imigracji i obywatelstwie byłoby najbardziej odpowiednie”.

Już wcześniej Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego nakazał usuwanie takich słów i zwrotów jak „nielegalny przybysz” „cudzoziemiec, „asymilacja”. Zamiast nich maja być używane takie nowotwory językowe jak „nieudokumentowany obywatel” „osoba nieposiadająca dokumentów”. , czy „integracja”

Demokraci już pracują nad tym by takie określenia jak „nielegalny przybysz” całkowicie zniknęły z jeżyka amerykańskiej administracji i prawa. Projekt rozpisania wymyślenia nowomowy i nowotworów językowych przygotowuje grupa kongresmenów z Izby Reprezentantów pod przewodnictwem Joaquina Castro z Teksasu.

.