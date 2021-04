Życzenia polityków, „świeckie” na lewicy, „religijne” po prawej stronie

To już tradycja, ale są i nowe elementy. Widać wyraźny rozłam na lewicy. Część jej polityków przekazywała „świeckie” życzenia okraszone widokiem tulipanów, a nawet pisanek. Inni już się jednak tak zradykalizowali, że nawet w Wielkanoc katolikom i religijnemu świętu „nie przepuścili”. Najdalej szli tu aktywiści LGTB.

Niektórym tak się pomieszało, że zamieszczali życzenia „Wesołych Świąt Wielkanocnych” z grafiką z… przekreślonym kościołem i krzyżem oraz czerwoną błyskawicą.

Przede wszystkim zdrowia, ale także spokoju i odpoczynku, zbierajcie siły, mamy Polskę do wygrania 🤍❤️ pic.twitter.com/s2rtvMuuRE — Wiosna Biedronia (@wiosnabiedronia) April 3, 2021

Inni „przypomnieli” sobie o zasadach laicyzmu, nawet posłanka Jachira:

Przypominam instytucjom państwowym, również TVP, że zgodnie z Konstytucją "władze publiczne zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych". pic.twitter.com/PUMuHFU0JS — Klaudia Jachira (@JachiraKlaudia) April 4, 2021

Reszta „totalnej” opozycji preferowała beztreściowe komunały z obrazkami mazurków, bab, kiełbasy, jajek, króliczków. Taka wersja z „późnej komuny”:

Pięknych świąt dla wszystkich! I zdrowia. pic.twitter.com/p1PRdhaRl2 — Kasia KolendaZaleska (@KolendaK) April 3, 2021

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych! 🐣 pic.twitter.com/MpU2ua4HLa — Mirosław Suchoń 🇵🇱🇪🇺✌️ (@MiroslawSuchon) April 3, 2021

Najbardziej religijnie było w PiS i okolicach:

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Życzę Wszystkim Błogosławionych Świat. — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) April 4, 2021

Chrystus Zmartwychwstał – Prawdziwie Zmartwychwstał!

Wszelkiej radości i miłości od Zmartwychwstałego Pana. pic.twitter.com/muoB1Dlsfd — Jan Mosiński (@MosinskiJan) April 3, 2021

Konfederaci, Wielkanoc zauważali na ogół tylko incydentalnie, choć i tu są wyjątki. Można to jednak tłumaczyć tym, że to święta do spędzania z rodzinami, a nie mediami społecznościowymi. Miejmy nadzieję…