Donald Trump wzywa do przeciwstawienia się lewackiej ideologii. Nawołuje do bojkotu niektórych firm

Donald Trump wydał oświadczenie, w którym wzywa do przeciwstawiania się lewackiej „kulturze wymazywania” (cancel culture) niszczącej więzy społeczne i kulturę Stanów Zjednoczonych. Nawołuje do bojkotu firm, które wspierają lewacką ideologię i wprowadzają politykę do każdego aspektu życia.

Powodem wystąpienia Trumpa są deklaracje wielu amerykańskich firm, które potępiają wprowadzany w Georgii nowy system wyborczy, który ma zapobiegać fałszowaniu wyników.

Przewiduje on m.in wymóg przedstawiania dokumentu tożsamości. Wiele lewackich organizacji i aktywistów potępiło wprowadzane przez gubernatora stanu Kempa nowe przepisy.

Podobnie prezydent Biden, który już całkowicie wziął stronę socjalistycznego skrzydła w Partii Demokratycznej. Pod wpływem presji wiele firm również wydało oświadczenia krytykujące nowe system wyborczy.

Lewica twierdzi, że ma on utrudnić oddawanie głosów murzynom. Główna liga baseballa – Major League Baseball wycofała nawet ze stolicy stanu – Atlanty największe wydarzenie sezonu mecz gwiazd baseballa. To tym większy popis hipokryzji, że aby odbierać na stadionie zarezerwowane bilety na mecze ligi trzeba okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

Trump wezwał więc do sprzeciwianiu sie postępującej w Stanach Zjednoczonych kulturze wymazywania – niszczenia wszystkiego co nie podoba się lewicy i tego co jest jej przeciwne. Nawołuje też do bojkotu firm, które ulegają presji lewicy i wprowadzają lewicową ideologię do każdego aspektu życia. Nic nie jest już wolne od polityki.

„Demokraci od lat prowadzą brudna grę bojkotowania produktów pochodzących od firm, których działania, czy oświadczenia w jakikolwiek sposób urażają ich” – napisał Trump w oświadczeniu. „Teraz na dobre rozpętują kulturę uświadamiania i wymazywania. (woke cancel culture) .W końcu nadszedł czas, by Republikanie i Konserwatyści zaczęli stawiać opór. Nas jest więcej niż ich.

Trump wezwał do bojkotowania takich firm jak Coca-cola, MLB – liga baseballa, linie lotnicze Delta, firmy farmaceutycznej Merck, czy banku Citigroup za wspieranie lewicy i angażowanie się w jej polityczne projekty, a także torpedowanie działań legalnie wybranych władz jak w Georgii. „Nie wracajcie do ich produktów, dopóki nie ustąpią. Możemy to rozegrać lepiej niż oni.

Część polityków Partii Republikańskiej już podjęło wezwanie Trumpa i zaczęła bojkotować Coca-colę całkowicie wycofując ją ze swych biur. W pismach wysyłanych do firmy oskarżają ją o wprowadzanie w błąd opinii publicznej i pogłębianie podziałów w stanie. Coca-cola ma swa siedzibę właśnie w Georgii.

Trump w swym oświadczeniu po raz kolejny oskarżył też Demokratów o sfałszowanie w wielu stanach wyników wyborów prezydenckich.

„Nigdy nie ustępujcie. Nigdy się nie poddawajcie. Jeśli jej pozwolimy Radykalna Lewica zniszczy nasz Kraj. Nigdy nie staniemy się Socjalistycznym Krajem. Szczęśliwych Świat Wielkiej Nocy” – zakończył Trump.