Francuski wywiad zatrzymał pięć islamistek przygotowujących w Wielkanoc zamach na miejsce kultu religijnego

DGSI zatrzymało w Béziers 5 kobiet. Decyzję o ich aresztowaniu wydała Krajowa Prokuratura Antyterrorystyczna. Zatrzymania miały miejsce w nocy z soboty na niedzielę 4 kwietnia w dzielnicy La Devèze. Devèze to tzw. „trudna dzielnica”, a jej mieszkańcy – w dużej mierze – to rodziny imigrantów.

Direction Générale de la Sécurité Intérieure (GDIS) podjęła działania po uzyskaniu informacji, że owe pięć kobiet jest gotowych do działania. Nie można więc wykluczyć, że zatrzymania mają związek z obchodami Wielkanocy. W święta policja zaostrzyła środki bezpieczeństwa pod kościołami i bożnicami.

Krajowa Prokuratura ds. Zwalczania Terroryzmu wydała nakaz zatrzymania na podstawie śledztwa funkcjonariuszy Generalnej Dyrekcji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Według tygodnika „Le Point” aresztowania przyspieszono na wieść o planowanej akcji terrorystek w Montpellier. Dokładnych planów ataku jednak nie podano, chociaż media piszą, że chodziło o „miejsce kultu religijnego”, a akcja była planowana na Wielkanoc.

Wiadomo, że przechwycono surowce, które móogły być użyte do zrobienia materiałów wybuchowych. Żadna z pięciu zatrzymanych kobiet nie miała swojej kartoteki policyjnej. Zwrócono na nie uwagę ze względu na ich radykalizację. Kobiety ściągały m.in. filmy wideo Państwa Islamskiego.

Zaangażowanie kobiet w terroryzm nie jest niczym nowym. Znany był proces kobiet, które chciały wysadzić samochód z materiałami wybuchowymi pod katedrą Notre Dame w Paryżu. Służby twierdzą, że zaangażowanie młodych kobiet w terroryzm w ostatnich latach rośnie.

Zablokowanie podróży kandydatów do dżihadu na pogranicze iracko-syryjskie i rozkład emiratu Państwa Islamskiego skłania dżihadystów do skoncentrowania sił w krajach zamieszkania. Takie rozkazy płyną też do zwolenników Państwa Islamskiego w mediach społecznościowych.

