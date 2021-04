„Historyczny” proces policjanta w Minneapolis wznowiony. George Floyd – przestępca i narkoman czy „dobry człowiek”?

Słychać to było już na początku procesu. Ben Crump, prawnik rodziny Floydów stwierdził pompatycznie – „cały świat nas obserwuje” i razem z rodziną zmarłego klęczał przed w świetle kamer przed gmachem sądu przez 8 minut i 46 sekund.

To czas kiedy policjant Derek Chauvin, główny oskarżony, klęczał na szyi George’a Floyda 25 maja 2020 roku.

„Dziś rozpoczyna się historyczny proces, który będzie referendum w sprawie tego, jak daleko zaszła Ameryka w dążeniu do równości i sprawiedliwości dla wszystkich” – mówił na otwarcie procesu Crump. W ciągu ostatniego tygodnia w sądzie w Minneapolis przesłuchano dwudziestu świadków.

Największe wrażenie zrobiły cztery świadectwa świadków. 18-letnia dziś Darnella Frazier to autorka filmiku z zatrzymania Floyde’a. To nagranie młodej Afroamerykanki podpaliło lont zamieszek rasowych i powstania ruchu Black Lives Matter.

Opowiadała, że zmarły był „przerażony, błagał o życie, cierpiał”, a Derek Chauvin „tylko patrzył na nas swoim zimnym, pozbawionym serca spojrzeniem”. „Kiedy myślę o George’u Floydzie, widzę mojego ojca, moich braci, kuzyna, wujka. Wszyscy są czarni. To mogli być oni” – dodawała z emfazą. Uzupełniła, że od tego czasu cierpi na bezsenność.

Później jeszcze „przepraszała George’a Floyda za to, że nie zrobiła więcej”, „za to, że go nie uratowała”. „To nie ja to zrobiłam, ale on” – wskazała na oskarżonego.

Emocjonalne było też przesłuchanie kolejnego Afroamerykanina, Christophera Martina, kasjera w sklepie spożywczym. Ten 19-latek sprzedał Floydowi w sklepie spożywczym Cup Foods 25 maja paczkę papierosów. Floyd zapłacił dwudziestodolarówką. Banknot wydał mu się podejrzany, więc „po namyśle” porozmawiał z menadżerem, a ten w końcu zadzwonił na policję.

Świadek widział interwencję policji i mówił, że patrzył na nią z „niedowierzaniem i poczuciem winy”. „Gdybym nie wziął banknotu, można by było tego wszystkiego uniknąć” – mówił łamiącym się z emocji głosem.

Świadek Courteney Ross, konkubina George’a Floyda to 45-letnia biała kobieta, matka dwóch chłopców, w związku z Floydem od 2017 roku. Ze łzami w oczach przedstawiała go jako ciepłego, „pełnego energii” i „łagodnego” mężczyznę, który zafascynował ją „swoim głębokim, chrapliwym głosem”. „Życie było dla niego przygodą” – rysowała idylliczny obraz ofiary.

Courteney Ross przyznała jednak, że wspólnie ćpali narkotyki. Mieli się uzależnić od opiatów. „To klasyczna historia ludzi”, którzy uzależnili się od opiatów z powodu „przewlekłych bólów”. Ją bolała szyja, jego… plecy. Prawnik policjanta Dereka Chauvina łatwo rozprawił się z tą historyjką.

Obrona twierdzi zresztą, że George Floyd zmarł właśnie z powodu przedawkowania. Stąd pytanie skąd brali narkotyki i z jakiego powodu jej partner był hospitalizowany w marcu 2020 roku, niecałe dwa miesiące przed śmiercią? Okazało się, że przedawkował wtedy heroinę. Jego konkubina potwierdziła też, że w narkotyki zaopatrywali ich dwaj dilerzy, z którymi George Floyd spotykał się tuż przed śmiercią.

Richard Zimmerman, weteran policyjny służy w Minneapolis już 25 lat. Został powołany, by zakwestionować dobre wyszkolenie Dereka Chauvina. Zimmerman twierdził w sądzie, że policjant nigdy nie nauczył się używać właściwie nacisku kolanem do unieruchomienia podejrzanych. Dodał, że takie postępowanie przez blisko 10 minut było „absolutnie niepotrzebne” i „po prostu nieuzasadnione”. Ten świadek koledze nie pomógł…

Proces zapewne przyniesie jeszcze wiele niespodzianek i zwrotów akcji. Kluczowe będą spory o rzeczywistą przyczynę śmierci – podduszenie kolanem, czy narkotyki i choroba serca? Sąd dodatkowo znajduje się pod silną „antyrasistowską” presją społeczną.

