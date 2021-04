Putin Forever? Prezydent Rosji podpisał specjalną ustawę

Władimir Putin podpisał ustawę, która umożliwi mu start w kolejnych wyborach prezydenckich. Jeśli wygra, to porządzi nawet do 2036 roku.

W poniedziałek Władimir Putin podpisał ustawę, która umożliwia mu ubieganie się o dwie kolejne kadencje prezydenckie. Aktualna kadencja Putina kończy się w 2024 roku.

Podpisana ustawa wprowadza zmiany w obowiązujących przepisach o wyborach szefa państwa. Zostaną one dostosowane do znowelizowanej konstytucji, którą przyjęto w Rosji w ogólnokrajowym głosowaniu latem 2020 roku.

„Zgodnie z nowelizacją konstytucji w przypadku osób, które pełniły urząd prezydenta w momencie przyjęcia nowelizacji liczba kadencji prezydenckich zaczyna być liczona od nowa, bez uwzględnienia kadencji sprawowanych w przeszłości” – wyjaśnia PAP.

A to oznacza, że Putin będzie mógł startować w następnych wyborach. Jeśli wygra, a w Rosji raczej nie ma z kim przegrać, to będzie mógł utrzymać się na stanowisku aż do 2036 roku.

Przypomnijmy, że Putin stoi na czele Rosji od 2000 roku. Pełnił urząd prezydenta przez dwie kadencje do 2008 roku.

Później na cztery lata (2008 – 2012) został premierem. Następnie powrócił na Kreml i obecnie sprawuje drugą sześcioletnią kadencję prezydencką.

