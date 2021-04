Segregacja rasowa do szprycowania! Murzyni będą szczepieni przed białymi

Jeśli którykolwiek z mieszkańców danego gospodarstwa domowego identyfikuje się jako czarny, to wszyscy, którzy ukończyli 16. rok życia będą mogli szybciej się zaszczepić. W przypadku białych wyszczepiana jest natomiast grupa wiekowa 50 plus. Wyjątki stanowią tutaj pracownicy służby zdrowia, nauczyciele oraz osoby przewlekle chore, a także rodzice chorych dzieci.

Zachód kaja się za rzekomą białą supremację. Wygląda na to, że mamy do czynienia z medyczną odsłoną BLM. Wcześniej w Wielkiej Brytanii burmistrz Londynu, Sadiq Khan, postulował, by wprowadzić preferencje rasowe dla osób niebiałych podczas akcji wyszczepiania. Teraz pomysł ten wciela w życie amerykański stan Vermont.

Informację o pierwszeństwie szczepień dla czarnoskórych potwierdził gubernator Phill Scott.

„Jeśli ktoś w twoim gospodarstwie domowym identyfikuje się jako Czarny lub kolorowy (BIPOC) (…) wszyscy mieszkańcy domostwa, którzy mają 16 lub więcej lat, mogą zapisać się na szczepienie” – oświadczył.

If you or anyone in your household identifies as Black, Indigenous, or a person of color (BIPOC), including anyone with Abenaki or other First Nations heritage, all household members who are 16 years or older can sign up to get a vaccine! Get yours at ⤵️ https://t.co/hVgb9rzQPn

— Governor Phil Scott (@GovPhilScott) April 1, 2021