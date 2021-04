Tych smartfonów już więcej nie będzie. Chińska konkurencja wykończyła południowokoreańskiego giganta

Firma LG miała długo swoje smartfony w pierwszej dziesiątce producentów na świecie. Była jednym z pionierów systemu operacyjnego Android. Okazało się, że nie dała rady konkurencji ze strony chińskich producentów i zaprzestaje produkcji tego sprzętu.

Dział smartfonów LG przez ostatnie 23 kwartały z rzędu, od 2015 r. notował deficyt. Łączna strata południowokoreańskiej firmy na koniec 2020 roku wynosiła 5 bilionów wonów (3,8 mld euro).

LG Electronics to drugi co do wielkości producent sprzętu gospodarstwa domowego w Korei Południowej, zaraz po Samsungu. W poniedziałek 5 kwietnia firma oświadczyła, że zamyka swój biznes smartfonowy. Jeszcze na początku 2010 roku LG była poważnym partnerem Google’a przy serii Nexus.

Niepowodzenie firmy to wynik ostrej konkurencji ze strony chińskich rywali, takich jak np. Huawei. Według specjalistycznej firmy Counterpoint, LG ostatni raz miała ponad 3% udział w rynku w drugim kwartale 2018 roku.

Teraz LG ma się skoncentrować na komponentach do pojazdów elektrycznych, robotyce i „inteligentnym” wyposażeniu domu. Te sektory przeżywają wzrost. Doniesienia medialne mówiły wcześniej o rozmowach z wietnamską Vingroup w sprawie możliwej odsprzedaży działu smartfonów. Negocjacje zakończyły się podobno niepowodzeniem z powodu wymagań finansowych stron.

Źródło: AFP/ Le Parisien