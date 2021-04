Będzie, będzie zabawa! Setki osadzonych zmiennopłciowców żądają przeniesienia do więzień dla kobiet

255 więźniów mężczyzn podających się za zmiennopłciowe kobiety zażądało w Kalifornii przeniesienia do więzienia dla kobiet. Umożliwia im to obowiązujące od początku roku prawo.

266 zmiennopłciowych więźniów w amerykańskim stanie Kalifornia zażądało przeniesienia do więzień przeznaczonych dla przeciwnej płci niż sami są. Az 255 z nich to mężczyźni podający sie za kobiety.

Zgodnie z obwiązującym od 1 stycznia w Kalifornii prawem mogą przebywać w zakładzie dla osób tej płci, z która się „identyfikują”. Przepisy stanowią, że do więźnia, który sam „identyfikuje się jako zmiennopłciowy, niebinarny lub interseksualny”, należy „zwracać się w sposób zgodny z jego tożsamością płciową osoby osadzonej” i „umieścić w zakładzie karnym przeznaczonym dla mężczyzn lub kobiet w zależności od indywidualnych preferencji”. Prawo ma zastosowanie „niezależnie od anatomii”. Inaczej mówiąc owłosiony samiec Joe może powiedzieć, że teraz jest Dolores i domagać się osadzenia razem z kobietami.

Gubernator Gavin Newsom, który we wrześniu ubiegłego roku podpisał ustawę, zachwalał ją wtedy mówiąc, że to „nasz marsz w kierunku równości to kolejny krok naprzód”.

„Los Angeles Times” informuje, że jak na razie zatwierdzono 21 transferów, ale jeszcze żadnemu zmiennopłciowcowi nie odmówiono przenosin. Póki co przeniesiono 4 zmiennopłciowców.

Jak podaje dziennik „nieco ponad 1% więźniów w Kalifornii – czyli 1129 osadzonych – identyfikuje się niebinarni, interseksualni lub zmiennopłciowi”. Według badań przeprowadzonych w więzieniach, aż 59 procent z nich miało doświadczać przemocy seksualnej ze strony innych więźniów. Podstawą do takich stwierdzeń okazały się wywiady z zaledwie 39 zmiennopłciowcami. Gazeta wspomina, ze takie przenosiny zaczynają budzić coraz większe obawy i osadzonych kobiet.

W Kanadzie już doszło do dużych protestów na tym tle. Kryminaliści zmiennopłciowcy osadzani są z kobietami i dokonują na nie seksualnych napadów. Wśród takich „kobiet” są gwałciciele, pedofile, którzy nagle oznajmiają, że „czują się kobietami”. M.in. niejaki Michael Williams, który w 2005 roku zgwałcił i zamordował dziewczynę.

Kanadyjska organizacja Canadian Women’s Sex-Based Rights – caWsbar, będąca koalicją różnych ruchów i stowarzyszeń kobiecych wzywa do zjednoczenia się w obronie praw kobiet niezależnie od poglądów politycznych i rozpoczęła już wielka akcję w Parlamencie Kanady. Narzucanie ideologii LGBTWC w oczywisty sposób zagraża prawom kobiet i pozbawia je elementarnego poczucia bezpieczeństwa i intymności w miejscach publicznych.