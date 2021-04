[FOTO] W Polsce śnieg, mróz i porywisty wiatr. Kiedy „globalne ocieplenie”? [PROGNOZA POGODY]

Choć od kilkunastu dni mamy kalendarzową i astronomiczną wiosnę, to zima nie chce opuścić Polski. W wielu miejscach kraju pada śnieg, synoptycy zapowiadają ocieplenie dopiero za kilka dni.

W Tatrach i na Podhalu intensywnie pada śnieg. We wtorek na Kasprowym Wierchu leżało 160 cm śniegu, a temperatura na szczycie spadła do -13 st. C. W Zakopanem spadło nawet 20 cm śniegu.

W Tatrach obowiązuję drugi umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego, ale spodziewany jest wzrost zagrożenia do trzeciego stopnia.

Jak informuje Tatrzański Park Narodowy, w wyższych partiach Tatr panują bardzo trudne warunki do uprawiania turystyki. Szlaki pokryte są grubą warstwą świeżego śniegu, pod którym zalega starszy, twardy śnieg. Większość szlaków jest nieprzetarta. Miejscami wiatr utworzył głębokie zaspy, a na graniach powstały nawisy śnieżne.

Podobne warunki panują w Karkonoszach czy Bieszczadach. Pokrywa śnieżna w bieszczadzkich dolinach wynosi średnio 6-8 centymetrów. W górnych partiach gór na północnych zboczach leży nawet 140 cm.

Na Śnieżce temperatura odczuwalna, z powodu porywistego wiatru, sięga minus 30 st. Celsjusza.

Na Śnieżce jest dwucyfrowy mróz. Temperatura sięga -12.5 °C, a odczuwalna z powodu wiatru to aż – 29.1 °C pic.twitter.com/FizmrcB3qI — KPN (@Karkonoski_PN) April 6, 2021

Kiedy ocieplenie?

Noc z poniedziałku na wtorek była mroźna niemal w całej Polsce. Śnieg padał nie tylko w obszarach podgórskich, ale także na terenie całej Małopolski, Podkarpacia oraz nad morzem.

Na drogach jest bardzo ślisko, IMGW wydaje ostrzeżenia 1. stopnia przed oblodzeniem.

W ciągu ostatniej doby opady deszczu🌧, deszczu ze śniegiem i śniegu❄ występowały w całym kraju. Lokalnie na nizinach ponownie utworzyła się pokrywa śnieżna❄ a w górach nieznacznie zwiększyła się jej grubość. Najwięcej śniegu spadło w Tatrach – 22cm.

Fot. Paweł Parzuchowski pic.twitter.com/fu3HHcyJpw — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 6, 2021

W najbliższych dniach utrzyma się zachmurzenie, pojawią się opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i sam śnieg oraz wzrośnie prędkość i porywistość wiatru. Wysoko w Tatrach spadnie około 10 cm śniegu, a na Pomorzu około 5 cm. Temperatura powietrza wzrośnie maksymalnie do 6 stopni, ale nocą obniży się do -3 stopni, a w rejonach podgórskich nawet do -6 stopni.

Początek tygodnia przyniósł zmianę pogody. Wzrosła 💨prędkość wiatru, zachmurzenie, pojawiły się opady deszczu🌧 , deszcz ze śniegiem i śnieg❄ Zimne powietrze pochodzenia arktycznego i pozostanie z nami aż do czwartku.

Po więcej szczegółów zapraszamy na:https://t.co/HAmxkx4cas pic.twitter.com/HdeBlbbFAQ — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 6, 2021

Poprawę pogody przyniesie dopiero koniec tygodnia. Polska znajdzie się wówczas w zasięgu wyżu znad Europy południowej. Z zachodu zacznie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie. Będzie więcej słońca i tylko miejscami popada przelotny deszcz. Osłabnie także wiatr. Nocami będzie delikatnie powyżej zera, a za dnia od 10 do nawet 18 st. C.

Póki co jednak rzeczywistości najbliższych dni będzie wyglądać tak:

Od jakiegoś czasu tradycją (nie fajną!) jest Boże Narodzenie z dodatnią temperaturą i śnieg w Wielkanoc ❄️ #tradycje3miasta #3cthashtagday #Gdansk pic.twitter.com/ouLZdbOfvi — Robert Silski (@robert_silski) April 6, 2021

Tradycyjnie wielkanocna Śnieżka z Bukowca. Na spacer kochani! pic.twitter.com/ezah654Ugc — Rupaki (@RupakiAgro) April 4, 2021

Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje#Katowice 0°☁️ miłego wtorku Wam Wszystkim 🎶☕ pic.twitter.com/Mgd4Pzi44W — Klara Veritas (@KlaraVeritas) April 6, 2021