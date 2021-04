Pielgrzymki do Mekki tylko dla zaszczepionych

Muzułmanie, którzy chcą pielgrzymować (umra) do Mekki w czasie okresu ramadanu w tym roku muszą mieć świadectwo zaszczepienia na koronawirusa. „Paszport szczepionkowy” dotarł w ten sposób do serca islamu.

Zaświadczenia o szczepieniach celem pielgrzymowania do Mekki (umra i hadżdż) będą sprawdzane na granicy Arabii Saudyjskiej. Decyzję ogłosiło 5 kwietnia saudyjskie ministerstwo ds. pielgrzymek Hadżdżu (obowiązkowa pielgrzymka raz w życiu) i Umra (pielgrzymka indywidualna, nieobowiązkowa).

Pielgrzymujący dokonują m.in. siedmiu rytualnych okrążeń świątyni Al-Kaba i ucałowania hadżaru. Pielgrzymują również do grobu proroka Mahometa w Medynie. Do tego trzeba jednak uzyskać pozwolenie do władz saudyjskich.

Te uznały, że pozwolenia na odprawianie rytuałów i modły w meczecie Al-Harâm oraz na wizytę w al Masjid al-Nabawi będzie wydawane tylko wiernym, którzy otrzymali już dwie dawki szczepionki przeciw Covid-19, ewentualnie ozdrowieńcom, którzy posiadają przeciwciała.

Na terenie Wielkiego Meczetu w Mekce obowiązują też dodatkowe zasady sanitarne, które wyznaczają władze Arabii Saudyjskiej. Ramadan zaczyna się w tym roku 13 kwietnia.

Źródło: Bledi.net