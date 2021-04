Wikipedia i pedofile. Szokujące oskarżenia Anonymous [VIDEO]

Grupa Anonymous opublikowała wstrząsający materiał wideo. Aktywiści twierdzą, że grupa lobbystów działających na rzecz pedofili na wpływ na publikacje na największej internetowej encyklopedii – Wikipedii.

Według ustaleń Anonymous lobby przestępców ma edytować artykuły tak, aby usprawiedliwiać pedofili. Co więcej, znikać mają niewygodne dla zwyrodnialców treści.

Wikipedia is a home base for a worldwide network of child rape lobbyists working to spread pro-child rape propaganda.

According to experts and investigators, "The PIE bias in #Wikipedia is even worse than in academia and corporate media." #OpDeathEaters https://t.co/V7DdzXqLgH

