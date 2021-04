Zamiast aborcji! W Oknie Życia pozostawiono noworodka

W poniedziałek wielkanocny w Oknie Życia przy Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Ostrowie Wlkp. znaleziono noworodka. Pozostawione dziecko to dziewczynka, która – zdaniem ostrowskich lekarzy – może mieć najwyżej 5 dni.

Kilkudniowa dziewczynka pozostawiona w Oknie Życia jest zdrowa. Waży 3,8 kg.

„Przywiezione do szpitala dziecko jest w stanie dobrym” – powiedział we wtorek rzecznik prasowy ostrowskiego szpitala Adam Stangret.

Wyjaśnił, że maluch może pozostać w szpitalu na obserwacji do dwóch tygodni „w celu wykluczenia patologii i przeprowadzenia prób karmienia”.

„Potem los dziecka będzie uzależniony od wszczętych procedur prawnych” – poinformował.

Jak wyglądają procedury po pozostawieniu dziecka w Oknie Życia?

Siostry o pozostawionym dziecku poinformowały policję i ośrodek adopcyjny, który natychmiast zawiadamia sąd. Tam wpływają dwa wnioski – o wydanie postanowienia w sprawie zarządzeń opiekuńczych oraz o nadanie dziecku tożsamości, czyli imienia i nazwiska. Na tej podstawie sąd wydaje decyzję o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej typu pogotowia rodzinnego, dzięki czemu dziewczynka – po wyjściu ze szpitala – będzie miała zapewnioną opiekę.

Z kolei policja wdraża czynności wyjaśniające w celu odnalezienia matki, by sprawdzić, czy nie zagraża jej niebezpieczeństwo, czy dziecko nie zostało porwane lub odebrane siłą.

„W takich sytuacjach wobec matki dziecka nie jest prowadzone żadne postępowanie” – podkreśla policja.

Okno Życia przy ostrowskim Ośrodku Sióstr Elżbietanek działa od 8 grudnia 2015 roku. 3 lutego 2017 r. po raz pierwszy trafił do niego chłopiec, któremu siostry dały imię Błażej ze względu na patrona tego dnia.

Punkt utworzono z inicjatywy prezydent Ostrowa Wlkp. Beaty Klimek po tym, jak matka pozostawiła niemowlę na poduszce na ulicy.

Okno Życia zamiast aborcji

Okna Życia to specjalnie przygotowane miejsca, umożliwiające matkom, które nie mogą lub nie chcą opiekować się noworodkiem, anonimowe, bezpieczne pozostawienie w nim dziecka. Punkty te są otwierane z zewnątrz, ogrzewane i wentylowane. Po otwarciu uruchamia się sygnalizacja alarmująca opiekunki, zazwyczaj siostry zakonne.

Noworodek umieszczany jest w inkubatorze do czasu przyjazdu karetki, która zabiera go do szpitala, gdzie przechodzi badania, a następnie kierowany jest do pogotowia rodzinnego. Równolegle uruchamiane są procedury nadania tożsamości i adopcyjna.

Zgodnie z prawem, matka w ciągu 3 miesięcy może wrócić po dziecko i je odebrać bez konsekwencji prawnych.

Pierwsze Okno Życia w Polsce zostało otwarte w 2006 roku przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Powstało z inicjatywy metropolity krakowskiego ks. kardynała Stanisława Dziwisza. Okno to znajduje się w Domu Samotnej Matki przy ul. Przybyszewskiego 39, założonym wiele lat wcześniej przez kardynała Karola Wojtyłę.

W Polsce funkcjonuje ponad 70 Okien Życia. Pełen spis miejscowości dostępny w TYM miejscu.