Zamiast wczasów w parku Disneya za 15 000 dolarów trafił do aresztu, bo… nie zmierzył temperatury

Miało być Spa, pobyt w luksusowym hotelu, zwiedzanie i zabawa, a był areszt. Sills nie przyznał się przed sądem do winy. Władze twierdzą, że pominął obowiązkowy punkt kontroli temperatury.

Filmik z tego zajście pokazuje dyskusję gościa z ochroniarzami Parku i zastępcami szeryfa w pobliżu restauracji Disney Springs.

Kiedy Sills mówi w końcu, że wróci do namiotu, gdzie mierzona jest temperatura, ale funkcjonariusz odpowiada, że jest już za późni i pójdzie do… aresztu.

Od czasu ponownego otwarcia Disney World latem 2020 roku, na terenie parku rozrywki. Jego losu doświadczyła też 51-letnia Kelly McKin z North Palm Beach na Florydzie. Została potraktowana paralizatorem, bo splunęła na funkcjonariusza ochrony Walt Disney World. Poszło o założenie maski.

W sierpniu ub. roku mężczyznę z Orlando aresztowano za rzekome uderzenie ochroniarza. Poszło także o przypomnienie o noszeniu maski. Enrica Toro, lat 35, aresztowano za rzekome uderzenie ochroniarza w głowę i grożenie mu śmiercią.

W lutym 2021 innego gościa Disneya, 32-letniego Stephena Johnsona aresztowano po „konfrontacji” ze strażakiem. I wtedy też poszło maskę.

Maski wymagane dla wszystkich gości, w wieku od lat 2 lat. Wyjątkiem jest jedzenie i pływanie. Temperaturę mierzy się przy wejściu do wielu miejsc parku, w tym do restauracji.

Body camera video showed the man refusing to leave Disney Springs in Orlando, arguing about how much he had spent and claiming to be a Disney stockholder. https://t.co/RfTfpg3dFM

This guy…

You can either get your temperature checked at The Happiest Place On Earth, or end up getting it taken at one of the worst places in Orlando. Bad choice.

Disney guest who booked $15K stay arrested for refusing temp check https://t.co/iHzsAtgVkf via @MailOnline

— Chad Carlson (@ccarlsonin) April 5, 2021