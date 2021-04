Janowski: Europa już jest SKANSENEM. Polska ma szansę ją odrodzić [VIDEO]

Czy Europę czeka cywilizacyjny upadek? Marcin Janowski o tym, jak kończy stare imperium.

Marcin Janowski z fundacji PAFERE był gościem programu Tomasz Sommer Extra. Rozmowa dotyczyła książki „Cykl życia imperium” Johna Glubba i tego, czy zachodnia Europa chyli się ku upadkowi.

Czy Europejczycy rzeczywiście przestali się już liczyć na arenie światowej? Czy mają szansę odzyskać dawne znaczenie?

„Ambicja, chęć do rozwoju, do podboju, nastawienie na ekspansje jest w zaniku. To jest faza pionierów. Tak jak mieliśmy pionierów, którzy przybywali do Ameryki. Ci ludzie mieli bardzo niewiele. (…) Było wielkie samozaparcie w tych ludziach, chęć do odniesienia sukcesu, chęć do poświęceń. I to cechuje właśnie te narody, te imperia, te kraje, które są na etapie pionierów” – wyjaśnił Janowski.

„Obawiam się, że niestety my, jako Europa, znaleźliśmy się w fazie schyłku, demoralizacji, w której mamy sytych Europejczyków, którym się już w zasadzie nie chce chcieć. Mamy też głodnych mieszkańców Afryki i Bliskiego Wschodu, którzy przedzierają się do Europy, zasiedlają Europę. A stara Europa jest w defensywie, a nawet nie chce się bronić” – dodał Janowski.

Sytuację obecnej Europy Janowski przyrównał do upadającego imperium Rzymu, czy Rzeczpospolitej. Przy czym Rzeczpospolitą Janowski kwalifikuje jako mocarstwo, a nie imperium.

Ekspert PAFERE wskazał, że przyglądając się kondycji danego państwa patrzymy na polityków, a powinniśmy również na obywateli. Ktoś bowiem tych polityków wybiera, a zdemoralizowani wyborcy wybierają sobie zdemoralizowanych przedstawicieli.

Źródło: Tomasz Sommer Extra