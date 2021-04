Kanał Sueski ponownie zablokowany. Dwa tankowce zatamowały ruch

Kanał Sueski ponownie został zablokowany. Dwa tankowce pływające pod włoską i grecką banderą miały kłopoty techniczne. Jeszcze tego samego dnia udało się z problemami uporać i ruch został wznowiony.

Kanał Sueski we wtorek zablokowały pływający pod włoską flagą tankowiec M/T Rumford oraz pod grecką – Minerva Nike.

Jako pierwszy kluczową drogę morską zablokował włoski tankowiec. Egipskie służby zostały postawione w stan gotowości i wysłały dwa holowniki – Tim Hope i Mosaed 3. Tankowiec M/T Rumford miał problemy z silnikiem.

„Tankowiec osiadł na mieliźnie na 132,5 km Kanału Sueskiego o godzinie 10:10 czasu lokalnego. Statek był 16. z kolei w konwoju zmierzającym na północ, który składał się łącznie z 22 statków. 15 statków znajdujących się przed uziemionym statkiem popłynęło bez przeszkód, ale pozostałe sześć zostało zatrzymanych” – poinformowała egipska agencja usług morskich GAC.

Niedługo później na 130 km kanału zatrzymał się, stając delikatnie w poprzek, tankowiec Minerva Nike.

Problem udało się dość szybko rozwiązać i ruch Kanałem Sueskim został wznowiony. Wedug egipskich władz blokada trwała przez około 10 minut.

BREAKING 🚨 Another ship, the Minerva Nike, have stopped in the Suez Canal, causing delays for traffic pic.twitter.com/JCpXNWSIur — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 6, 2021

NEW – Traffic in the Suez Canal has been halted for a brief period today after another ship, the #Rumford, was stricken with engine trouble.pic.twitter.com/PmTHeKsaH9 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) April 6, 2021

Incydenty miały miejsce kilka dni po tym jak wznowiono ruch na Kanale Sueskim zablokowanym wcześniej przez ugrzęźnięcie na mieliźnie 400-metrowego kontenerowca Ever Given. 23 marca ten przewożący towary na trasie Azja-Europa statek pływający pod panamską banderą i będący własnością japońskiej firmy Shoei Kisen obrócił się i osiadł na mieliźnie w jednopasmowym odcinku Kanału Sueskiego, ok. 6 km od jego południowego wejścia, w pobliżu Suezu.

Blokada tej kluczowej dla transportu między Europą a Azją drogi morskiej wpłynęła na ceny ropy i transportu morskiego na świecie. Jego blokada trwała prawie tydzień, a dalsze zamknięcie miałoby poważne konsekwencje dla światowego handlu i łańcuchów dostaw.