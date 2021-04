Kluczowy świadek śmierci George’a Floyda odmawia zeznań

To ważny świadek dla obrony policjanta Dereka Chauvina. Uważa ona, że Floyd umarł z powodu zażywania narkotyków, a nacisk na szyję ze strony policjanta, doprowadził tylko do przypadkowego zgonu.

Morries Hall to kluczowy świadek w procesie Dereka Chauvina. 6 kwietnia odpowiadał na pytania sędziego na wideo-przesłuchaniu z więzienia, w którym przebywa za handel narkotykami. Powołał się jednak na swoje prawa odmowy zeznań, które mogą mu zaszkodzić, a sędzia Peter Cahill się z tym zgodził.

25 maja w Minneapolis George Floyd siedział w samochodzie razem z Hillem i jego kolegą. Było to na krótko przed próbą zatrzymania go przez policjantów. Dziewczyna George’a Floyda zeznała w zeszłym tygodniu przed sądem, że Morries Hall zaopatrywał ich w narkotyki.

Obrońca policjanta Eric Nelson, chciał pytać Morriesa Halla, czy „dostarczał lub sprzedawał zabronione substancje” George’owi Floydowi tuż przed śmiercią? Prawnik świadka uznał jednak, że to naraziłoby jego klienta na dodatkowe oskarżenie i powołał się na piątą poprawkę do konstytucji Stanów Zjednoczonych.

Sędzia orzekł, że jeśli Morries Hall zostanie powołany przed ławę przysięgłych, można go tylko pytać o postawę i zachowania George’a Floyda przed śmiercią i o nic więcej.

Ciąg dalszy wznowionego po Wielkanocy procesu też nie był łaskawy dla zasiadającego na ławie oskarżonych policjanta. Po tej debacie proceduralnej proces wznowiono przesłuchaniem kilku funkcjonariuszy policji odpowiedzialnych za szkolenie funkcjonariuszy w Minneapolis.

Prokuratura posiłkowała się też opinią funkcjonariusza policji z Los Angeles. To Afroamerykanin, sierżant Jody Stiger, który szkoli policjantów w tym „postępowym” mieście. Stwierdził, że jego zdaniem, „użyta siła była nadmierna”. Kolejny etap procesu będzie dotyczył sporów o rzeczywiste przyczyny zgonu Floyda.

Oczekuje się, że procedury sądowe potrwają jeszcze około dwóch tygodni. Werdykt ławy przysięgłych w tej sprawie nie jest spodziewany przed końcem kwietnia.

