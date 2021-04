Komunistyczna Korea zbojkotuje olimpiadę w Tokio

W 2018 roku na zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pyeongchang, wystąpiła np. wspólna reprezentacja kobiet w hokeju na lodzie. Na igrzyska przyleciała siostra Kima, a nawiązane kontakty pozwoliły później doprowadzić do jego spotkania z prezydentem Trumpem. Teraz sondowano podobne możliwości.

Jednak komunistyczna Korea Północna rezygnuje z Igrzysk Olimpijskich w Tokio przełożonych na lato tego roku. Oficjalnie z powodu ryzyka zarażenia koronawirusem; o czym poinformowało we wtorek (6 kwietnia) północnokoreańskie Ministerstwo Sportu.

Północnokoreański Komitet Olimpijski „postanowił nie uczestniczyć w 32. igrzyskach olimpijskich w celu ochrony sportowców przed globalnym kryzysem zdrowotnym spowodowanym przez Covid-19” – brzmi komunikat.

Oświadczenie Pjongjangu kładzie kres nadziejom Seulu na powtórzenie scenariusza z 2018 roku. Media spekulują, ze nie chodzi tu o koronawirusa, ale o politykę Japonii, która razem z USA podnosi tematy praw człowieka i sankcji wobec KRL-D.

Korea Północna jest obecnie mocno odizolowana od świata. Ponad rok temu wprowadzono bardzo rygorystyczne przepisy o zamknięciu granic, co tłumaczono walką z koronawirusem. Pjongjang twierdzi, że na terytorium tego kraju nie ma przypadków Covid-19, chociaż eksperci to raczej kwestionują.

