Konfederacja apeluje o zakończenie lockdownowego szaleństwa. „Ci ludzie muszą za to odpowiedzieć. Nie mogą pozostać bezkarni” [VIDEO]

Konfederaci odnieśli się do obecnej sytuacji w Polsce. Na specjalnej konferencji Michał Urbaniak podkreślił, że walka rządu z epidemią polega wyłącznie na nakładaniu ograniczeń na obywateli. Przedsiębiorca i polityk Bartosz Bocheńczak zaapelował o „zakończenie lockdownowego szaleństwa”.

– To sposób wmawiania Polakom, że jeśli będą grzecznie siedzieć w domach, to wszystko będzie dobrze. Ale szanowni państwo, życie się toczy – mówił Michał Urbaniak, zaznaczając, że gospodarka przy lockdownie będzie się kurczyć.

Następnie stwierdził, że słowa ministra Adama Niedzielskiego, który powiedział, iż nigdy nie wrócimy do czasów sprzed pandemii, wołają o pomstę do nieba.

– Tutaj jest nam tworzony jakiś drugi, nowy system, w którym nikt nie będzie chciał żyć. Tak nie może być, takie słowa nie powinny paść z ust ministra Niedzielskiego, powinien zrobić wszystko by sytuacja wróciła do normalności – stwierdził poseł Konfederacji.

– Po raz kolejny zasada tzw. elastyczności zadziałała i lockdown został przedłużony nie wiadomo do kiedy ostatecznie – dodał.

– My jako Konfederacja nie uważamy, żeby ten sposób walki z epidemią był właściwy, żeby sprowadzać wyłącznie ograniczenia na obywateli jako mityczny złoty lek na wszystko – zauważył i dodał, że trzeba zwrócić uwagę na szereg innych aspektów.

– Rząd miał dużo czasu na to, żeby zadbać o bezpieczeństwo lekowe Polaków – mówił zaznaczając, że powinna zostać podjęta decyzja, iż potrzebujemy również leków, a nie tylko szczepionek.

.@urbaniak_michal: Dopiero, gdy "czynnik społeczny" czyli obywatele, zaczęli podnosić temat leków np. amantadyny, które należało by zbadać, czy nie leczą COVID-19 zaczęło to się dziać. Tylko jest to o co najmniej pół roku za późno!#Lockdown to zarządzanie przez strach⚠️ pic.twitter.com/x6pncq01DD — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) April 7, 2021

– Zdaję sobie sprawę z tego, że minister Niedzielski, ani premier Morawiecki nie wiedzą co to są kredyty, czynsze i nie mieli nigdy takiej sytuacji, by do drzwi ich firm zapukał komornik, by zlicytować przedsiębiorstwo zamknięte przez lockdown – powiedział z kolei Bartosz Bocheńczak, przedsiębiorca, polityk, członek Rady Krajowej Partii KORWiN, prezes oddziału krakowskiego.

– To że obostrzenia nią działają wskazują już suche fakty. Mówi o tym wielu lekarzy, mimo to rząd idzie w zaparte i nie ustaje w dewastowaniu naszego życia gospodarczo-społecznego – podkreślał.

W najbliższym czasie konfederacja złoży do NIK wniosek o przeprowadzenie kontroli w kancelarii premiera i ministerstwie zdrowia. – Ci ludzie muszą odpowiedzieć za swoje czyny, nie mogą pozostać bezkarni – powiedział.

– Konfederacja wzywa rząd, żeby ten zakończył to lockdownowe szaleństwo i przestał okłamywać obywateli – zaapelował.