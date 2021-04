Korwin-Mikke o młodych, wykształconych z wielkich miast: „To równina intelektualna. ‚Wykształcony’ oznacza dziś kalekę”

Janusz Korowin-Mikke w felietonie opublikowanym na swojej witrynie, znokautował ogłupiałą masę młodych ludzi, którzy poddani szkolnej indoktrynacji zatracili zdolność logicznego i klarownego myślenia. Ta młodzież stanowi dzisiaj o silne zlewaczałej KO i Polski 2050 Szymona Hołowni.

„Platforma Obywatelska – a także cała KO i w dużej mierze Polska2050 – z dumą głosi, że jest partią ludzi Młodych, Wykształconych z Wielkich Miast. I statystyki to potwierdzają. Tylko: co to znaczy?” – pyta sam siebie Korwin-Mikke.

„WCzc.Anna-Maria Żukowska, która przebiła p.prof.Monikę Płatek w gadaniu kompletnych bzdur została wybrana gdzie? Na zebraniu Oddziału Paranoiczek w Szpitalu dla Psychicznych? Czy może przez dójki z gminy Przywdziewo Średnie? Nie! Została wybrana przez Młodych, Wykształconych z Wielkiego Miasta – konkretnie: Warszawy” – kwituje.

Polityk opisał pewną debatę, licealistów i uczniów zawodówki, której przyglądał się przed laty. Młodzież dyskutowała o wejściu Polski w struktury UE. Korwin zauważył, że ci z ogólniaka rzucali wyświechtanymi sloganami i sami nie za bardzo mieli pojęcie o czym mówią. Ci z zawodówki mówili rzeczowo, rozsądnie i logicznie.

„Skąd ta różnica? W szkole zawodowej dwa koła zębate muszą do siebie pasować – i koniec*. Natomiast w liceum można (co na poziomie najwyższym – w kategorii kobiecej – udowodniły pp.Płatek i Żukowska) tworzyć zdania kompletnie nonsensowne, byle gramatyka się zgadzała. ‚Żonaty kawaler’ to ‚ciekawe zestawienie świadczące o kreatywności ucznia” – pisze.

Tutaj dochodzi też do brutalnych wniosków. „Powiedzmy to jasno: słowo ‚wykształcony’ oznacza dziś kalekę, człowieka poddanego brutalnemu praniu mózgu w reżymowej szkole!” – podsumowuje.

Jego zdaniem dzisiaj polityczna indoktrynacja zaczyna się w podstawówce. Na poziomie liceum dochodzi już do kompletnego „omóżdżenia”.

„Mają reagować odruchowo: d***kracja – Dobro Absolutne, Równouprawnienie – podważanie go to śmieszność, Rasizm – obrzydliwość, nacjonalizm – okropność” – pokazuje prosty schemat.

Korwin zaznacza, że narzędziem, które pozwala utrwalać głupie schematy i promować utopijne idee są media.

„Dziś jest telewizja. I bardziej jeszcze nowoczesne media. W wyniku tego Młodzi Wykształceni z Wielkich Miast to na ogół Równina Intelektualna. W dodatku: Równina obsiana wyłącznie Czerwoną Mową-Trawą” – pisze.

„Czasem obserwuję szamotaninę intelektualną tak wychowanych młodych ludzi żyjących w Wieży z Kości Słoniowej. Wypowiadane przez nich zdania nie muszą być uzgadniane z Rzeczywistością – uzgadniane są z Systemem Pojęć (nie mówi się im, że są to pojęcia ‚lewicowe’ – nie: to są pojęcia Uniwersalne, a kto kwestionuje np. d***krację po prostu nie jest wart dyskusji!)” – twierdzi JKM.

Źródło: korwin-mikke.pl