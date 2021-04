Po Rzymie ruszyła reszta Włoch. Protesty antylockdownowe od Turynu przez Toskanię po Neapol

Od północy Włoch aż po południe odbyły się pikiety właścicieli i pracowników restauracji, barów, sklepów i siłowni.

„Wszyscy jesteśmy potrzebni” – pod tym hasłem w Turynie odbył się wiec obwoźnych sprzedawców artykułów nieżywnościowych. Na placu w mieście Pistoia ustawione zostały stragany bez towaru. W Neapolu protestujący urządzili wiec, w trakcie którego nieśli krzyże.

W komentarzach podkreśla się, że we Włoszech narasta napięcie społeczne i frustracja przedstawicieli wielu branż, ponoszących straty z powodu restrykcji przeciwepidemicznych.

Police and demonstrators scuffled at an anti-restrictions protest. Hundreds of restaurateurs, bar landlords, and business owners gathered to denounce COVID measures. Italy entered a three-day national lockdown on April 3 to deter ….. pic.twitter.com/U2dcMYvSzQ

