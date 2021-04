Polska zostanie wciągnięta w konflikt rosyjsko-ukraiński? Największa koncentracja wojsk od lat [VIDEO]

Rośnie napięcie na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Rosjanie ściągają tam ogromne siły wojskowe. Ukraina liczy na pomoc NATO, a były prezydent chciałby przenieść rozmowy do Polski, tym samym wciągając nasz kraj w konflikt.

Koncentracja wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą jest największa od 2015 roku – ocenia organizacja Conflict Intelligence Team.

Jej analitycy twierdzą, że siły te kierowane są na anektowany Krym i w rejon Woroneża, czyli do regionu sąsiadującego z Ukrainą.

Analitycy uważają, że celem przerzucania sił pod granicę jest „testowanie wytrzymałości” administracji prezydenta USA Joe Bidena.

„Uważamy, że wkrótce znane będą ostateczne punkty, do których kierowany jest rosyjski sprzęt, wieziony po rozładowaniu (z pociągów – red.) w kierunku granicy. Wówczas będzie można w sposób bardziej wiarygodny ocenić liczebność wojsk, na podstawie danych satelitarnych. Niemniej, już teraz można mówić, że podobnej koncentracji wojsk nie widzieliśmy od czasu gorącej fazy wojny na Ukrainie w latach 2014-15” – oświadczył Conflict Intelligence Team.

O tym, że Rosjanie przerzucają siły wojskowe na granicę z Ukrainą informują od kilku światowe agencje. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele filmów dokumentujących ruchy wojsk.

Tymczasem na rosyjskich drogach wiodących do granicy z Ukrainą: pic.twitter.com/E28u2JJfAS — Paweł Rybicki (@Rybitzky) April 2, 2021

JUST IN – Russian military convoy at Morozovsk, Rostov advances towards the border with Ukraine.pic.twitter.com/SuCWiYjhzL — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) March 31, 2021

Wow. Military build up ongoing in full force on #Russia – #Ukraine border. Video of Ukrainian tanks reportedly rolling today into the Luhansk & Donetsk region: pic.twitter.com/Nkh4yZMb3M — Joyce Karam (@Joyce_Karam) April 1, 2021

Rosyjskie i ukraińskie „ćwiczenia”

Minister obrony Siergiej Szojgu zakomunikował, że siły zbrojne Rosji rozpoczęły sprawdziany gotowości bojowej. W kwietniu armia przeprowadzi ponad 4 tysiące rozmaitych ćwiczeń.

„Wojska wyszły na poligony w celu przeprowadzenia ćwiczeń taktycznych, taktyczno-specjalnych i dwustronnych” – powiedział Szojgu. Polecił podwładnym, by zapewnili „wysoką jakość ćwiczeń kontrolnych i bezpieczeństwo podczas przemieszczania się eszelonów żołnierskich i sprzętu wojskowego”.

W odpowiedzi Ukraina poinformowała, że na południu kraju, w regionach przygranicznych, zbiorą się siły obrony terytorialnej, które mają m.in. ćwiczyć ochronę granicy państwowej i budynków państwowych oraz walkę z grupami dywersyjno-wywiadowczymi.

Europejskie Dowództwo USA (EUCOM) wprowadziło najwyższy stopień gotowości bojowej dla swoich wojsk w Europie z powodu eskalacji walk w Donbasie.

🇺🇦 Military equipment of the Ukrainian army in the area of ​​the Joint Forces Operation in the east of the country#Ukraine #Russia pic.twitter.com/wGdmaj9rMg — RAGEX-WAR (@theragex) April 5, 2021

Ukraina liczy na NATO

„W ostatnich tygodniach obserwujemy bardzo niebezpieczną tendencję – wzrost liczby naruszeń rozejmu ze strony rosyjskich okupacyjnych wojsk i liczby poległych ukraińskich obrońców” – oznajmił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Jak dodano, szef ukraińskiego państwa poinformował też sekretarza generalnego NATO o tym, że Rosja ściąga wojska do granic Ukrainy i podwyższa ich gotowość do działań ofensywnych.

„NATO to jedyna droga do zakończenia wojny w Donbasie” – stwierdził Zełenski i zaznaczył, że „prawdziwym sygnałem” dla Rosji byłoby otrzymanie przez Ukrainę planu na rzecz członkostwa (Membership Action Plan) w NATO.

Sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg poinformował, że zadzwonił do Zełenskiego „żeby wyrazić poważne zaniepokojenie działaniami wojskowymi Rosji na Ukrainie i wokół niej oraz ciągłymi naruszeniami zawieszenia broni”.

„NATO zdecydowanie wspiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Pozostajemy wierni naszej ścisłej współpracy” – podkreślił szef Sojuszu.

I called President @ZelenskyyUa to express serious concern about Russia’s military activities in and around Ukraine & ongoing ceasefire violations. #NATO firmly supports #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. We remain committed to our close partnership. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 6, 2021

Polska wciągnięta w konflikt?

Rozmowy w sprawie uregulowania konfliktu w Donbasie na Ukrainie mogłyby być przeniesione z Białorusi do Polski – powiedział we wtorek były prezydent Ukrainy i szef ukraińskiej delegacji do trójstronnej grupy kontaktowej w sprawie uregulowania tego konfliktu Łeonid Krawczuk.

„Jeśli wziąć (pod uwagę) byłe socjalistyczne kraje, to wskazałbym Polskę. W tym przypadku nie będzie wątpliwości. Nie zawsze byliśmy z Polską przyjaciółmi, ale były też czasy przyjaźni” – stwierdził Krawczuk w telewizji Ukraina 24.

Bezprecedensowa aktywność Rosji w Arktyce

Rosja wzmożyła swoje potrząsanie szablą w Europie Wschodniej i Arktyce, co postawiło administrację prezydenta USA Joe Bidena w stan pogotowia – stwierdził amerykański The Hill.

Dodano, że oprócz gromadzenia wojsk przy granicy z Ukrainą, Rosja przeprowadziła loty wojskowych w pobliżu przestrzeni powietrznej Alaski i działalność okrętów podwodnych w Arktyce.

Firma zajmującą się technologią kosmiczną Maxar pokazała obrazy satelitarne, które szczegółowo pokazują rozbudowę rosyjskich baz wojskowych i sprzętu na wybrzeżu Arktyki, a także podziemnych magazynów prawdopodobnie Posejdona i innej nowej zaawansowanej technologicznie broni.

Serwis CNN ocenił, że Rosja gromadzi bezprecedensową siłę militarną w Arktyce, aby zabezpieczyć swoje północne wybrzeże i otworzyć kluczową drogę morską z Azji do Europy.