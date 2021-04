21-letni imigrant pogryzł policjantów w autobusie

W Montigny-lès-Cormeilles w departamencie Val-d’Oise funkcjonariusze policji próbowali zatrzymać w autobusie 21-letniego imigranta z Mali. Jego reakcji jednak nie przewidzieli. Młody człowiek zaatakował ich i… pogryzł.

Sceny przemocy to niemal codzienność Francji. Także ataki na policjantów zdarzają się coraz częściej. 21-letni Malijczyk, który przebywa nad Sekwaną nielegalnie, zareagował jednak zaskakująco.

Zaczęło się od tego, że trzech policjantów interweniowało w autobusie wobec migranta, który odmówił założenia maski. Wcześniej groził kierowcy, który zwrócił mu uwagę. Funkcjonariusze policji z Ermont zauważyli po przybyciu na miejsce, że pasażer uszkodził pleksi oddzielające kierowcę od pasażerów.

Nakazali agresorowi założenie maski, ale mężczyzna odmówił. Później splunął na funkcjonariusza. Doszło do próby zatrzymania, w czasie której Malijczyk ugryzł drugiego policjanta do krwi. Policja użyła nawet paralizatora, ale i to jeszcze nie uspokoiło krewkiego migranta.

Dopiero po dłuższej szarpaninie udało się założyć mu kajdanki. Ponieważ w czasie bójki został lekko ranny w głowę, więc przewieziono go do szpitala. Ranni są też dwaj policjanci, a trzeci ma lekkie urazy.

W szpitalu Malijczyk odmówił badania i pobrania próbki krwi. To znowu skomplikowało sprawę, bo chodziło o ustalenie, czy gryząc do krwi policjanta czasami go czymś nie zaraził. Krewki pasażer został zatrzymany.

Policja ustaliła jego tożsamość i okazało się, że nie ma prawa pobytu we Francji. Poza tym to osobnik znany już organom ścigania. 21-letni Malijczyk miał stanąć przed sądem we wtorek 6 kwietnia, ale jego proces został ostatecznie odroczony do 25 maja.

Gryzienie policjantów nie jest codziennością, ale takie przypadki się zdarzają. W styczniu tego roku nielegalny migrant z Afganistanu pogryzł policjanta w czasie próby ucieczki przed deportacją z ośrodka retencyjnego w Melun.

Źródło: Valeurs Actuelles/ Actu 17