Charles Michel tłumaczy się z braku kindersztuby. Afery „sofagate” w Turcji ciąg dalszy

Recep Tayyip Erdogan to jednak muzułmanin i to, że wyznaczył kobiecie miejsce z daleka od siebie można zrozumieć. Co jednak z towarzyszącym w Ankarze der Leyen, Belgiem Charlesem Michelem, który rozsiadł się obok tureckiego prezydenta?

Przewodniczący Rady Europejskiej pochodzi przecież z naszego kręgu kulturowego i gdyby miał odrobinę „kindersztuby”, czyli dobrego wychowania, ustąpiłby miejsca koleżance. Przy okazji utarłby nosa Turkowi i wywrócił jego sprytny plan do góry nogami.

Następca Tuska, Charles Michel pokazał jednak, że kultury mu brakuje. Obudził się dopiero po fali krytyki, a a ito ze strony feministek, które krytykowały „brak równości płci”. Przewodniczący Rady Europejskiej przedstawił więc wersję incydentu i wyraził ubolewanie z powodu „tragicznej sytuacji”.

Od strony protokołu wizytę przygotował ambasador UE w Ankarze. Michel tłumaczy, że to „ścisła interpretacja reguł protokołu przez tureckie służby doprowadziła do niepokojącej sytuacji”, w której z mniejszą rangą potraktowano „przewodniczącego Komisji Europejskiej”.

Tłumacząc swoje zachowanie dodał, że „dostrzegając godną pożałowania naturę sytuacji, zdecydowaliśmy się nie pogarszać jej przez incydent publiczny”. Poza tym zapewniał, że nie jest seksistą, opowiada się za równouprawnieniem i prawami kobiet.

Był „zasmucony”, że „ta sytuacja przyćmiła ważną i pożyteczną pracę geopolityczną, którą wspólnie wykonaliśmy w Ankarze i z której mam nadzieję, Europa zbierze owoce ”.

O tym, że Michel jest „postępowy” nie musi jednak nikogo przekonywać. W tym przypadku przydałoby się akurat staroświeckie dobre wychowanie.

Yesterday’s #SofaGate was a disaster from every angle: geopolitics, EU institutional relations and gender equality. Who approved the arrangement, why were ⁦@vonderleyen⁩ & ⁦@eucopresident⁩ not informed? Where was the Protocol Service? Read my questions here 👇 pic.twitter.com/tH2JELdPrR

— Sophie in 't Veld (@SophieintVeld) April 7, 2021