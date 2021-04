Od soboty policja będzie mogła wystawiać nowe korona-mandaty w publicznych środkach transportu

„Nowe mandaty w publicznych środkach transportu. Ich kierowcy i właściciele będą mogli zapłacić za niezapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych. Jak łatwo się domyślić, zmiana ma związek z pandemią koronawirusa” – podaje WP.pl.

Dziesiątego kwietnia pojawią się zmiany w taryfikartorze mandatów. W nowelizacji dotyczącej grzywien pojawiły się punkty dotyczące kierowców lub właścicieli pojazdów wykorzystywanych do transportu publicznego.

„Nieutrzymywanie przez przewoźnika obowiązanego do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, środka transportu we właściwym stanie sanitarnym” -odniesienie do art. 117 Kodeksu wykroczeń. Będzie ono zagrożone mandatem wysokości od 100 zł do 250 zł.

W par. 2 aktu dowiadujemy się z kolei, że „(…) karze (grzywny do 1500 zł – przyp. red.) podlega przewoźnik zobowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, który nie utrzymuje środka transportu we właściwym stanie sanitarnym”.

To oznacza, że od soboty za ww. uchybienia policjanci będą mogli już wypisywać mandaty.

Jak więc przewoźnicy mają uniknąć kar?

„Według opublikowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny zasad bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego, przewoźnik ma obowiązek dbania o zachowanie limitów pasażerów. Obecnie to 50 proc. liczby miejsc siedzących lub suma 30 proc. liczby miejsc siedzących i stojących” – przypomina WP.pl.

GIS zaleca też ozonowanie pojazdów lub inny rodzaj dezynfekcji po każdym dniu użytkowania oraz czyszczenie miejsc dotykanych przez pasażerów dwa razy dziennie. W przypadku transportu dzieci do szkół zapewnienie środków do dezynfekcji rąk.

Jeśli natomiast okaże się, że w pojeździe przebywała osoba zakażona, właściciel będzie zobowiązany wycofać samochód do momentu całkowitej dezynfekcji.

Kolejny punkt odnosi się do znakowania publicznych środków transportu. Za „nieumieszczenie przez właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji o zakazie palenia” grozi mandat w wysokości 150 zł.