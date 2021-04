Polacy zasmucili Morawieckiego. Spada skłonność do szczepień. Premier postraszył 40-latków

Niestety wraz ze spadkiem wieku zmniejsza się skłonność do szczepienia, a to bardzo niedobrze – powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Postraszył przy okazji młodszych ludzi dodając, że 40-latkowie często ciężko przechodzą koronawirusa, a także są pasami transmisyjnymi dla dalszych zakażeń.

„Mam ogromną nadzieję, że jesteśmy dzisiaj w punkcie przełomowym” – mówił premier podczas wizyty punkcie szczepień przeciw COVID-19 w Skierniewicach (woj. łódzkie). „Do końca kwietnia zaszczepionych zostanie kolejnych 5-6 milionów osób, w zależności od dostępności szczepionek” – podkreślił.

Jak wskazał, „w populacji 50-59 roku życia mamy ok. 4,6 miliona naszych obywateli”.

„Z danych, które otrzymujemy od firm produkujących szczepionki wynika, że jeśli harmonogram będzie dotrzymany, to mniej więcej do połowy maja większość tej populacji zostanie zaszczepiona i będziemy mogli zejść jeszcze niżej w kategorii wiekowej, stąd też przyspieszać będziemy w procesie rejestrowania pacjentów” – mówił szef rządu.

„Niestety wraz ze spadkiem wieku zmniejsza się skłonność do szczepienia, a to nie dobrze, szanowni państwo, bardzo niedobrze” – mówił Morawiecki.

„Młodzi nasi obywatele, młodsi, 40-latkowie, też bardzo ciężko, czasami nierzadko niestety tragicznie, przechodzą COVID-19 i są też nosicielami czy pasami transmisyjnymi dla dalszych zakażeń, a my musimy przerwać ten łańcuch zakażeń, dlatego liczę na to, że już bardzo wkrótce będziemy mogli jeszcze szerzej otworzyć dostępność naszego procesu szczepień wraz z kolejnymi informacjami, które będą do nas przychodzić od producentów” – podkreślał.

Jak dodał, wraz z dostawami szczepionek do końca II kwartału, a może nawet do końca maja wyszczepić bardzo dużą cześć populacji. „Wtedy ta sytuacja walki z COVID-19 diametralnie się odmieni na lepsze” – mówił Morawiecki. (PAP)