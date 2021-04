Prezydent Duda rozmawiał z królem Jordanii przez niepodłączony telefon? W sieci zawrzało [FOTO]

Wiele emocji wzbudziło wśród internautów zdjęcie prezydenta Andrzeja Dudy rozmawiającego przez telefon z królem Jordanii. Uwagę użytkowników sieci przykuł telefon. Nigdzie nie widać bowiem, żeby był on podłączony. Do kontrowersji wokół zdjęcia odniósł się rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

„Prezydent rozmawia z królem Jordanii w maseczce. Przez niepodłączony telefon. Czy TAM ktoś myśli? A może rozmyślnie robicie sobie jaja z tego… jak mu tam…” – napisał jeden z użytkowników, załączając zdjęcie Andrzeja Dudy z telefonem. Tą samą fotografią na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta zilustrowano informację o rozmowie.

Do komentarza internauty odniósł się rzecznik prezydenta Błażej Spychalski, oświadczając, że to „#fakenews”. „Po pierwsze tego typu rozmowy przeprowadza się wspólnie ze współpracownikami przebywającymi w tym samym pomieszczeniu. Stąd maseczka. Co do drugiego „newsa” to może trudno to sobie wyobrazić ale ten telefon może być także podłączony do linii z boku aparatu” – zapewniał.

#fakenews Po pierwsze tego typu rozmowy przeprowadza się wspólnie ze współpracownikami przebywającymi w tym samym pomieszczeniu. Stąd maseczka. Co do drugiego „newsa” to może trudno to sobie wyobrazić ale ten telefon może być także podłączony do linii z boku aparatu😂😂😂 https://t.co/F9icsLMHD6 — Błażej Spychalski (@spychalski_b) April 8, 2021

„W środę, 7 kwietnia br., Prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z królem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego Abdullahem II” – przekazała Kancelaria. Prezydent składał życzenia z okazji przypadającej 11 kwietnia 100. rocznicy powstania Jordanii.

„Obaj przywódcy wyrazili nadzieję, że pokonanie pandemii umożliwi powrót do wysokiej dynamiki kontaktów dwustronnych. W tym kontekście Król Abdullah potwierdził wolę złożenia wizyty oficjalnej w Warszawie w możliwie szybkim terminie” – poinformowano.

Przywódcy obu państw rozmawiali także o sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu. Podkreślali wagę dwustronnej współpracy wojskowej, a także udział w działaniach Globalnej Koalicji przeciwko Państwu Islamskiemu.

„Prezydent Duda podziękował za gościnność, jakiej doświadczają polscy żołnierze przebywający w Jordanii od 2016 roku. Rozmówcy wymienili także uwagi na temat dalszych losów procesu pokojowego w regionie” – czytamy.

