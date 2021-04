Scenariusz został nakreślony? Semeniuk przyznała, że rząd zafunduje Polakom to samo, co w 2020 roku

Wiceminister rozwoju Olga Semeniuk ujawniła na antenie TOK FM, że scenariusz koronaobostrzeń na ten rok został już nakreślony – w poprzednim. Teraz tylko będziemy powtarzać to samo, co działo się w 2020 roku.

Na antenie TOK FM Olga Semeniuk przyznała, że odmrażanie gospodarki po lockdownie będzie odbywało się analogicznie do tego, co działo się rok temu.

Kluczowa jest tu data końca obowiązywania koronarestrykcji. W tym momencie „dwutygodniowy” lockdown został wydłużony do 18 kwietnia 2021 roku.

Pytana, czy rząd ma plan powrotu do normalności, Semeniuk przyznała, że istnieje on „już od roku”.

– Będzie on wyglądał analogicznie do 2020 roku. W maju rok temu również mieliśmy do czynienia z etapem odmrażania gospodarki, kiedy staraliśmy się sukcesywnie i równolegle otwierać różne gałęzie – przypomniała.

Scenariusz ten ma zostać powtórzony, gdy tylko poprawi się „sytuacja epidemiczna” w kraju. Resort rozwoju ma rekomendować „jak najszersze otwarcie gospodarki”.

– Jesteśmy na to gotowi, protokoły bezpieczeństwa są gotowe i aktualizowane przez moich pracowników na bieżąco – zapewniała.

Źródła: TOK FM/DoRzeczy