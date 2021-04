Sommer Q&A: Czy lockdown kiedyś się skończy? [VIDEO]

Dr Tomasz Sommer wziął udział w Q&A z czytelnikami. O co pytaliście tym razem?

Redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” dr Tomasz Sommer odpowiadał na pytania naszych czytelników i widzów w najnowszym odcinku Q&A. Co zainteresowało Was w ostatnim czasie?

Spore oburzenie widzów wywołały kolejne ruchy cenzury w sieci. Telewizjom dla konserwatystów – wRealu24 i Media Narodowe na YouTube ograniczono zasięgi.

Dr Tomasz Sommer zwrócił uwagę, iż platforma Google broni się, że jest to wina samych telewizji, które były zgłaszane przez „społeczność”. Mało tego, obie telewizje – zdaniem właścicieli platformy – powinny być wdzięczne, bo nie są zamknięte, a jedynie otrzymały ograniczoną tzw. monetyzację.

Niestety, dla mediów taka decyzja to śmiertelny cios. Pozostaje liczyć na bezpośrednie wsparcie widzów i czytelników.

Widzowie zwrócili uwagę, że o zablokowanie wspomnianych telewizji apelowali m.in. lekarze. „Lekarz to jest obecnie najbardziej upolityczniona funkcja w Polsce. Lekarz może powiedzieć to, na co mu pozwoli Izba Lekarska, pod groźbą wyrzucenia z zawodu” – wskazał dr Sommer.

Redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” podzielił się z widzami informacją, że cenzura mocno daje się we znaki również w Kanadzie. Np. wydawca „Gońca Toronto” Andrzej Kumor został aresztowany w ub. roku… za antysemickie teksty w swojej gazecie.

Zgłaszającym były lokalne organizacje żydowskie.

Czytelnicy pytali też dlaczego Wojciech Sumliński zdołał napisać książkę o Jedwabnem w tydzień, a dr Sommer męczy się dwa lata. „Pan Sumliński najwyraźniej ma dar szybkiego pisania” – zażartował redaktor naczelny.

