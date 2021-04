Trzy ekshibicjonistki skazane za bieganie z gołymi piersiami podczas wizyty prezydenta Trumpa w Paryżu

Trzy działaczki Femenu, których aktywizm polega głównie na bieganiu pół-nago w miejscach publicznych z wypisanymi na piersiach hasłami, stanęło ponownie przed sądem. Zostały za swój striptiz przed konwojem prezydenta Donalda Trumpa na Polach Elizejskich w Paryżu skazane.

Pokaz miał miejsce 11 listopada 2018 r. Wtedy to amerykański przywódca odwiedził Francję z okazji 100 rocznicy zakończenia I wojny światowej. Trzy działaczki Femenu sforsowały ochronę i wypadły na Pola Elizejskie.

W czwartek 8 kwietnia 2021 roku sąd apelacyjny ogłosił wyrok w sprawie, która odbywała się dzień wcześniej. Wyrok jest symboliczny, ale jednak skazujący. Panie dostały kary więzienia od jednego do dwóch miesięcy w zawieszeniu.

W pierwszej instancji 29 stycznia 2020 r., uniewinniono je. Jednak prokuratura złożyła apelację. Tym razem sąd uznał, że nagie trio zagroziło bezpieczeństwu obchodów. Femenki wpadły na słynną aleję francuskiej stolicy akurat podczas przejazdu limuzyn amerykańskiego prezydenta.

Ich wymalowane na piersiach hasła „Parada hipokryzji” i „Fałszywi rozjemcy” nie usprawiedliwiły wystarczająco w oczach sędziów „wolności ekspresji politycznej” Femenek. Sędziowie uznali to za protest polityczny. Jednak ze względu na to, że miał miejsce „przy okazji obchodów historycznego wydarzenia”, a to „wymagało zachowania powagi i godności” nie zdecydowali się na uniewinnienie.

Ostatecznie trzy panie zostały skazane za obrazę moralności. Być może ten założony na Ukrainie ruch i importowany do Francji, tutaj już powoli powszednieje. Prawnicy dwóch kobiet zapowiedzieli, że teraz to oni się jeszcze odwołają…

Źródło: Le Figaro/ AFP