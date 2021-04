Turniej French Open oficjalnie przeniesiony, ale tylko o tydzień

W ubiegłym roku przeniesiono go z wiosny na jesień, co okazało się szczęśliwe np. dla Igi Świątek. Teraz nie trzeba czekać aż do jesieni. FFT informuje, że turniej na kortach Rolanda Garrosa będzie opóźniony. Jednak tylko o tydzień.

Eliminacje zostaną rozegrane od 24 do 28 maja. Turniej główny przewidziano od 30 maja do 13 czerwca.

Organizatorzy liczą, że to niewielkie przesunięcie pozwoli wpuścić na korty większą liczbę widzów. Trwająca akcja szczepień i zmniejszanie tzw. trzeciej fali pandemii, mają zmienić zasady ograniczeń.

31 marca Prezydent Macron zapowiedział, że od maja przewiduje się stopniowy powrót do normalności dla imprez kulturalnych i sportowych i najwidoczniej organizatorzy uwierzyli.

In agreement with the French public authorities and the governing bodies of international tennis, the French Tennis Federation made the responsible decision to postpone the 2021 Roland-Garros tournament by one week, which will now be held from 24 May to 13 June.

— Roland-Garros (@rolandgarros) April 8, 2021