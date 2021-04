Zjednoczona Prawica jeszcze istnieje? Andrzej Sośnierz o przedterminowych wyborach i „współpracy” z PiS

Andrzej Sośnierz, poseł Porozumienia w czwartkowej rozmowie Popołudniowej na antenie RMF FM wypowiedział się na temat ewentualnych przedterminowych wyborów. „Oczywiście o tym się mówi. Wywiad pana prezesa Kaczyńskiego zostawił pewne wątpliwości co do przyszłości. To jest jeden z możliwych wariantów rozwoju sytuacji” – stwierdził. Zdradził też kilka szczegółów na temat współpracy wewnątrz Zjednoczonej Prawicy.

W obozie koalicji rządzącej od miesięcy dzieje się bardzo źle. Co chwilę słychać o starciach między PiS a Porozumieniem i Solidarną Polską. Sośnierz zdradził jak wygląda w tym momencie współpraca.

„Chodzi nam o prostą rzecz: jeśli jesteśmy w koalicji, (…) to powinniśmy np. wiedzieć, czego koalicjant oczekuje, projekty ustaw powinny być z nami przedyskutowane, a przynajmniej powinniśmy być poinformowani. (…) Jesteśmy zaskakiwani (projektami ustaw – przyp. RMF), a potem sytuacja zmusza nas do tego, że musimy się gwałtownie do czegoś przystosować, do czegoś nagiąć” – mówił.

Mało tego, jego zdaniem w kryzysie, który mógł rozbić Porozumienie, palce maczał prezes PiS. Mowa oczywiście o konflikcie „grupy Bielana” z Jarosławem Gowinem.

Sośnierz zaznaczył, że był to „brutalny atak na Porozumienie, próba jego zdemontowania, zniszczenia, dokonana za wiedzą Prawa i Sprawiedliwości”. „Działo się to za wiedzą prezesa Jarosława Kaczyńskiego” – dodał.

„Nie znam pełnych informacji o tym Ładzie. Nawet w zakresie ochrony zdrowia, co do której bardziej próbuję się dowiedzieć, co jest planowane, też nie mam pełnej informacji. I to jest właśnie ta wada funkcjonowania w naszej koalicji” – w ten sposób zrecenzował prace koalicyjne nad „Nowym Polskim Ładem”.

„Chciałbym wiedzieć, czy to jest nasz program. Nie może być to program Zjednoczonej Prawicy, kiedy część członków tej Zjednoczonej Prawicy nie zna go w pełni. Ale on może się takim programem stać” – dodał poseł Porozumienia.