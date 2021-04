11. rocznica katastrofy smoleńskiej. Przedsiębiorcy zorganizują akcję „Narodowa blokada schodów Jarosława”

W sobotę przypada 11. rocznica katastrofy smoleńskiej. W związku z tym przedstawiciele partii rządzącej zapowiedzieli już obchody z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ten dzień do zaznaczenia swojego dramatu postanowili wykorzystać też przedsiębiorcy, którzy zorganizują akcję „Narodowa blokada schodów Jarosława”.

Według deklaracji rzecznik PiS Anity Czerwińskiej obchody 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej odbędą się w reżimie sanitarnym. W rozmowie z Onet.pl przekazała, że w związku z obostrzeniami związanymi z koronawirusem rocznica ograniczona zostanie do wymiaru liturgicznego.

– Rozpocznie je o godz. 8:00 rano msza święta w kościele seminaryjnym na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Potem delegacje państwowe, które ze względów sanitarnych będą w okrojonych składach, złożą kwiaty i wieńce przed pomnikami na placu Piłsudskiego. – przekazała.

Okazuje się, że wokół pl. Piłsudskiego zgłoszonych zostało osiem demonstracji, z czego sześć zorganizuje Strajk Przedsiębiorców.

– Wszystkie te zgromadzenia, które dopuściliśmy, zostały zgłoszone do maksymalnie pięciu osób. Nie mamy możliwości odmówienia ich rejestracji, jeżeli są zgodne z obowiązującym prawem – powiedziała dla Onet.pl Karolina Gałecka, rzecznik Urzędu m.st. Warszawy.

„Jarek zabrałeś nam wolność, my zabierzemy ci rocznicę. Wszyscy razem 10.04 do Warszawy na słynne schody! Czas, aby to ludzie zaczęli odbierać rządzącym ich wolność. Zrobimy im lockdown na schody. Bądźmy razem przeciw rządzącym! Czas na działania, czas na ruch obywateli” – napisali organizatorzy wydarzenia na Facebooku.

W ubiegłym roku również panował rygor sanitarny. Nie przeszkadzało to Jarosławowi Kaczyńskiemu, który razem z politykami PiS pojawił się na pl. Piłsudskiego. Zdjęcia i nagrania z tego wydarzenia rozgrzały opinię publiczną, a na rządzących spłynęła potężna fala krytyki. Jak będzie tym razem?