NIK złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarząd Polskiej Fundacji Narodowej

Najwyższa Izba kontroli poinformowała, że złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarząd Polskiej Fundacji Narodowej, dotyczące udaremniania i uniemożliwiania przeprowadzenia kontroli.

NIK pod przewodnictwem Mariana Banasia kontrolę w PFN prowadzi od listopada ubiegłego roku. W piątek Izba „ujawniła fakty uzasadniające podejrzenie popełnienia przestępstwa przez zarząd Polskiej Fundacji Narodowej”.

„Najwyższa Izba Kontroli w związku z kontrolą działalności Polskiej Fundacji Narodowej skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarząd Polskiej Fundacji Narodowej” – czytamy na Twitterze NIK, w poście dołączony został też link do oficjalnego komunikatu.

Najwyższa Izba Kontroli w związku z kontrolą działalności Polskiej Fundacji Narodowej skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarząd Polskiej Fundacji Narodowej: https://t.co/UU2IHWVg0s #KontrolaNIK pic.twitter.com/1EhrEWT8vI — Najwyższa Izba Kontroli (NIK) (@NIKgovPL) April 9, 2021

Urząd zwrócił uwagę, że 17 spółek założycielskich PFN, działających z udziałem Skarbu Państwa, zobligowały się do wpłaty na fundusz założycielski konkretnych sum do 30. grudnia 2016 roku. Mowa o kwotach od 1,5 mln do 7 mln złotych.

„Dalsze zobowiązania finansowe Fundatorów obejmują dokonywanie przez 10 lat (począwszy od 2017 r.) wpłat na działalność statutową Fundacji. W 2017 r. wpłata miała wynosić tyle samo, ile wpłata na Fundusz Założycielski, a począwszy od 2018 r. – połowę tej kwoty (od 0,75 mln zł do 3,5 mln zł). Zgodnie z zapisami statutu Polska Fundacja Narodowa powinna otrzymać do 2026 r. łącznie ponad 633 mln zł” – tłumaczy NIK.

Jak podają kontrolerzy, mimo kolejnych wyznaczanych terminów zarząd Fundacji nie udostępnił im „dokumentów umożliwiających przeprowadzenie czynności kontrolnych w założonym zakresie”.

Izba złożyła więc zawiadomienie dotyczące popełnienia przestępstwa polegającego na udaremnieniu (także utrudnianiu) przeprowadzenia kontroli.

Powiadomione zostały też „odpowiednie organy państwa”, wicepremier Piotr Gliński oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który w świetle ustawy o fundacjach jest starostą powiatu warszawskiego.