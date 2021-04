Poseł Zjednoczonej Prawicy miażdży ministra zdrowia. „Poziom dla Niedzielskiego zupełnie nieosiągalny”

Minister zdrowia Adam Niedzielski pozwolił sobie na nazwanie w rozmowie z TVN24 „koronalanserem” prof. Wojciecha Maksymowicza, posła Porozumienia i byłego szefa resortu zdrowia. Ta wypowiedź jeszcze bardziej rozgrzała atmosferę w Zjednoczonej Prawicy, a suchej nitki na Niedzielskim nie zostawił poseł Porozumienia Michał Wypij.

Od miesięcy temperatura wewnątrz obozu władzy jest bardzo wysoka. Coraz częściej dochodzi do starć między PiS-owcami, a politykami Porozumienia czy Solidarnej Polski.

Po uwagach wygłoszonych przez Niedzielskiego na temat prof. Maksymowicza, podczas rozmowy w TVN24, ministra zdrowia spotkała mocna krytyka ze strony posła partii koalicyjnej.

O komentarz w programie „Tłit” WP.pl pokusił się Michał Wypij z Porozumienia.

– Minister Maksymowicz zrezygnował z funkcji ministra, by wrócić do szpitala, do oddziału covidowego, widząc, że jest potrzebny. To najlepszy komentarz do słów ministra Niedzielskiego. To pokazuje, że prof. Maksymowicz i minister Niedzielski funkcjonują na zupełnie różnym poziomie, poziomie zupełnie nieosiągalnym dla ministra Niedzielskiego – stwierdził.

Wypij przyłożył Niedzielskiemu raz jeszcze, sugerując, że lepszym szefem resortu zdrowia był Łukasz Szumowski.

– Nie wypada mi w ten sposób w środku pandemii wypowiadać się i porównywać ministrów. Niemniej zdecydowanie minister Szumowski był otwarty na słowa krytyki, na rozmowy, nie bał się konfrontacji z ludźmi, którzy cechują się dużą wiedzą i dużym doświadczeniem – zakończył Wypij.