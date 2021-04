Dr Bodnar wyjaśnia dlaczego pacjenci umierają [VIDEO]

Dr Włodzimierz Bodnar w telewizji wRealu24 wyjaśnił, dlaczego tak wielu pacjentów covidowych umiera.

W mediach mówi się, że pacjenci zbyt późno zgłaszają się do szpitali. Dr Bodnar skomentował tę teorię:

– A gdzie mieliby pójść? Kto ich przyjął? Kto ich badał po prostu? Ci pacjenci: odbijają się od telefonów, dostają antybiotyki doustne, dostają leki wzierne takie, czy inne, dostają przeciwbólowe… – wymienia dr Bodnar.

Doktor zauważa, że jak tylko ktoś zgłosi, że gorączkuje, to lekarze automatycznie wymagają testu na covid. Z kolei, jak komuś wyjdzie wynik dodatni, to lekarz nie chce go leczyć „bo ma przecież covid”.

Takim pacjentom zaleca się „czekanie”. – I ludzie czekają niestety – pogarszając swój stan zdrowia. Trafiają finalnie w ciężkim stanie na oddział – stwierdza dr Bodnar.

Doktor twierdzi, że nawet po wezwaniu karetki często można usłyszeć odmowę pomocy, jeśli stan pacjenta jest „zbyt dobry”.

– Nikt tych pacjentów nie leczy – uważa ekspert.

Według dra Bodnara duża umieralność pacjentów covidowych jest wynikiem poważnych zaniedbań ze strony lekarzy.