Drogo jak w Polsce. Cena wody może mocno wzrosnąć

W Polsce za wodę płacimy więcej niż mieszkańcy większości krajów w Europie. Jednak ma być jeszcze drożej.

Portal Money.pl alarmuje, że średnia cena wody w Polsce może wzrosnąć nawet o 20 proc.

To o tyle szokujące, że już teraz Polacy za wodę płacą więcej, niż mieszkańcy większości krajów w Europie w stosunku do dochodu rozporządzalnego (w Polsce wynosi 2,1 proc.).

Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie poinformowało, że aż 90 proc. samorządów w swoich wnioskach taryfowych zakłada potrzebę podwyżek. Największe planowane są w województwie łódzkim – ok. 45 proc.

Najmniejsze planowane podwyżki są w województwie śląskim. Tam samorządowcy wnioskują średnio o podwyżki na poziomie ok. 12 proc.

Natomiast w województwie mazowieckim ceny mają skoczyć o 16 proc. Wzrost ceny za wodę na pewno dotknie Warszawę, ale Money.pl nie wskazuje innych miast.

Co ciekawe, w niektórych przypadkach – zdaniem Wód Polskich – planowane podwyżki są zbyt wysokie… Brzmi to zatem dość podejrzanie – socjaliści z PiS chroniący Polaków przed podwyżkami liberałów z PO… Pachnie jak przygotowania do kampanii wyborczej.

„Najwyższa Izba Kontroli uznała, że jest to wina systemowych rozwiązań, w ramach których samorząd jest jednocześnie właścicielem, regulatorem i przedstawicielem konsumentów. W związku z tym ceny w ostatnich ośmiu latach wzrosły średnio aż o… 60 proc.” – przekonuje Money.pl.

Co gorsza, to dopiero początek podwyżek jakie czekają Polaków w 2021 roku. Ze względu na rosnący koszt polskiego węgla oraz pakietów emisyjnych CO2, podrożeje również prąd i ogrzewanie.

Źródło: Money.pl