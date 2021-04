Eurowizja. Utwór Rafała Brzozowskiego jest najmniej lubianym kawałkiem

To Rafał Brzozowski, piosenkarz oraz prowadzący „Jaka to melodia?” w TVP, będzie reprezentował Polskę na Eurowizji. Jego utwór nie spotkał się jednak z ciepłym przyjęciem.

W Internecie pojawił się ranking najbardziej nielubianych piosenek biorących udział w tegorocznym konkursie Eurowizji.

Stworzono go na podstawie „łapek w górę” i „łapek w dół” przy każdym z eurowizyjnych kawałków.

Utwór Polaka wypada tu tragicznie – głównie za sprawą Polaków, którzy zaznaczają „nie lubię”. Aż 60 procent odbiorców kawałka „The Ride” negatywnie oceniło utwór Rafała Brzozowskiego.

Tylko Białoruś ma gorszy wynik – tu chodzi jednak o piosenkę z podtekstem politycznym, została zdyskwalifikowana z konkursu.

Trzy najbardziej lubiane utwory Eurowizji:

Finlandia – 77 110 like do 2526 dislike – 3.17%

Rumunia – 42 353 like do 1781 dislike – 4.04 %

Włochu – 46 315 like do 2679 dislike – 5.47%

Trzy najbardziej nielubiane utwory Eurowizji:

Rosja – 235 238 like do 151 447 dislike – 39.17%

Gruzja – 10 001 like do 6655 dislike – 39,96%

Polska – 16 502 like do 28 746 dislike – 63.53%

Zdyskwalifikowana Białoruś: 6149 like do 41 155 dislike – 87 %