Inspektorzy z Europejskiej Agencji Leków w Rosji. Będą badać na miejscu „Sputnika”

Delegacja ekspertów z Europejskiej Agencji Leków udaje się w sobotę 10 kwietnia do Rosji, aby zebrać dodatkowe dane dotyczące rosyjskiej szczepionki na koronawirusa – Sputnik V. Szczepionka ta, niezależnie od podtekstów politycznych, wywołuje w Europie nadal dyskusje.

„Taka inspekcja wydaje się nam absolutnie konieczna” – mówiła w sobotę 10 kwietnia eurodeputowana Nathalie Colin-Oesterlé, członek Komisji Zdrowia Publicznego Parlamentu Europejskiego.

Delegacja ekspertów z Europejskiej Agencji Leków udaje się do Moskwy, aby badać szczepionkę i jej wytwarzanie na miejscu. Przewiduje się, że pobyt ekspertów potrwa w Rosji „od jednego do dwóch tygodni”.

Ostatni przykład z dostawami „Sputnika V” na Słowację pokazał rozbieżności przekazanych tam szczepionek z dawkami używanymi wcześniej w badaniach klinicznych. Brono wyraziło zastrzeżenia wobec ich składu i nie dopuściło do ich użycia.

Delegacja ma też ocenić prawdziwe zdolności produkcyjne rosyjskiego laboratorium. Inspektorzy Europejskiej Agencji Leków mają ocenić standardy produkcji i ich zgodność z międzynarodowymi przepisami.

Wizyta może otworzyć drogę do eksportu Sputnika do krajów UE, ale jak ocenia eurodeputowana Nathalie Colin-Oesterlé, może to potrwać od 4 do 6 miesięcy. Nie wiadomo, czy do tego czasu, konkurencja już nie zarzuci europejskiego rynku swoimi produktami.

