Jakie będą matura i egzamin ósmoklasisty w przyszłym roku? Minister Czarnek nie pozostawia wątpliwości

W przyszłym tygodniu będzie decyzja, jaka będzie matura i egzamin ósmoklasisty w przyszłym roku – poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. „Skłaniamy się do tego, żeby kontynuować to, co jest na maturze i na egzaminie ósmoklasisty w tym roku” – dodał.

Szef MEiN pytany był w piątek w Polsat News czy w związku z tym, że uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, i uczniowie szkół średnich, od 26 października uczą się zdalnie, planowane są jakieś zmiany na egzaminie ósmoklasisty i na maturach w przyszłym roku.

„Chcę zapowiedzieć (…) uczniom klas VII i uczniom klas przedmaturalnych, że w przyszłym tygodniu wydamy komunikat odpowiedni w tej sprawie. I skłaniamy się do tego, żeby również matura w przyszłym roku była na innych warunkach niż w poprzednich latach, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że pewne ułatwienia są konieczne, bo całości nie da się po prostu nadrobić” – odpowiedział Czarnek.

„W przyszłym tygodniu decyzja w tej sprawie. Skłaniamy się do tego, żeby kontynuować to, co jest na maturze i na egzaminie ósmoklasisty w tym roku” – dodał.

Decyzją ministra edukacji i nauki w związku z epidemią i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny w 2021 r. będą przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.