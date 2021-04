Prostytutki, narkotyki, luksusowe auta. Syn prezydenta USA Józia Bidena obnażony [VIDEO]

Afera wokół syna Józia Bidena miała zmienić kampanię prezydencką. Tak się jednak nie stało, a materiały dopiero teraz ujrzały światło dzienne.

Okazuje się, że ukraiński wątek to „pikuś” przy tym, co wyczyniał Hunter Biden w USA.

Portal „Daily Mail” opublikował zdjęcia z pornozabaw Bidena oraz maile, w których syn prezydenta stara się uniknąć więzienia za niezapłacone podatki federalne.

Łącznie „Daily Mail” zdobyło 103 tys. wiadomości tekstowych, 154 tys. e-maili, ponad 2 tys. zdjęć i dziesiątki filmów z laptopa Huntera.

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że chociaż Hunter zgłosił ponad 6 mln dolarów dochodu w latach 2013- 2016, to nadal miał ogromne długi na kartach kredytowych.

Biden junior wydał fortunę na striptizerki, prostytutki, narkotyki i drogie samochody. Posiada m.in. Porsche, Audi, Forda Raptora z 2018 roku, Range Rovera, Land Rovera, BMW i Chevroleta.

Wśród SMS-ów znalazły się i te, które Hunter wysyłał do kobiety o imieniu „Vicky” w kwietniu 2018 roku. Nazywał ją „ukochaną”, oferował zapłatę czynszu jej matki w Doniecku na Ukrainie, zakup biletów lotniczych i wypłatę pensji.

Z innych sms-ów wynika, że w lutym 2019 roku Hunter romansował już z kobietą o imieniu Dianna Pagano. Para umawia się w jego pokoju hotelowym w New Haven w stanie Connecticut.

Miesiąc później kobieta wysłała Hunterowi SMS-a, oferując mu „noc za 100 lub 200” oraz narkotyki. Pagano została oskarżona o złamanie warunków wyroku zawieszenia przez rzekome prowadzenie grupy narkotykowej w East Haven.

Syn prezydenta korespondował także „Oxaną Russki”. Wiadomości dotyczyły wypłaty 2 tys. dolarów dla niej i innej kobiety, z którą spędził noc.

Dwie inne Rosjanki „Kristina Matveeva i Rimma Elmeeva” również wysłały mu wiadomości z prośbą o pieniądze. Jakby tego było mało, Hunter miał pisać do menedżera klubu ze striptizem w maju 2018 roku i oskarżać striptizerkę o kradzież jego kurtki Gucci za 8,5 tys. dolarów.

Poza tym w lutym 2019 roku Biden otrzymał wiadomość od użytkowniczki strony z seks kamerami, która dziękuje mu za „rozpieszczanie i sprawienie, by wczorajsze urodziny były wyjątkowe”.

W efekcie śledztwa dziennikarzy „Daily Mail” sieć zalały zdjęcia Hunter, który uprawia seks przy małym piesku, duże ilości narkotyków, jak również syna prezydenta Bidena paradującego z przyrodzeniem na wierzchu.

Meanwhile @washingtonpost

and @nytimes are writing stories about Trump's ex employee's son's ex-wife that has files #HunterBiden https://t.co/HmUkbKFS7U pic.twitter.com/nrNkvOf9o5

— Val (@Valnofux) April 9, 2021