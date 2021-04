Przez rok mówili nam, żeby dezynfekować powierzchnie, bo można się zarazić. Naukowcy odkryli prawdę. Kto zarobił na panice czystości?

Od wybuchu pandemii koronawirusa zapanowała panika czystości. Jednak okazuje się, że obsesyjne mycie różnych powierzchni niewiele dało, a cieszyć mogą się jedynie producenci środków chemicznych.

„The New York Times” opublikował materiał dot. obsesyjnego czyszczenia i mycia powierzchni w erze pandemii koronawirusa.

Z publikacji wynika, że szansa na złapanie koronawirusa poprzez dotknięcie powierzchni, z która mógł mieć kontakt wirus, jest bardzo, baaardzo mała.

Na początku pandemii eksperci ostrzegali, że wirus może przeżyć np. na plastiku przez wiele dni. Natomiast Centers for Disease Control and Prevention (amerykańska agencja rządowa, podlegająca Departamentowi Zdrowia i Opieki Społecznej), że jeśli ktoś dotknie takiego obiektu, a następnie oczów, nosa czy ust to się zarazi.

Efekt paniki był widoczny gołym okiem. Masowe wykupywanie środków chemicznych i czyszczenie wszelkich powierzchni.

Dość powiedzieć, że nawet Facebook zamknął dwa swoje biura na czas drobiazgowej dezynfekcji. Natomiast pojazdy nowojorskiego metra były czyszczone co noc.

Jednak wszystko ma swój koniec. Centers for Disease Control and Prevention zaktualizowała właśnie swoje zalecenia dot. czyszczenia powierzchni, wskazując, że ryzyko zarażeniem koronawirusem poprzez styczność ze skażoną powierzchnią było mniejsze niż 1 do 10 000.

Hektolitry środków desynfekcyjnych wylanych w czasie ostatniego roku nie miały zauważalnego wpływu na spowalnianie rozwoju pandemii. Ryzyko zakażenia za pośrednictwem skażonej powierzchni<1:10 000. Mycie rąk zwykłym mydłem oczywiście ma sens. https://t.co/26AxxbEIHD — Tadeusz Jędrzejczyk (@twjedrzejczyk) April 9, 2021

Dyrektor Centers for Disease Control and Prevention dr Rochelle Walensky na konferencji stwierdziła, że owszem, ludzie mogą się zakazić w ten sposób, ale badania pokazały, że ryzyko to jest bardzo niskie.

W 37 milionowej Polsce można to porównać do śmierci w wyniku wypadku samochodowego. To, że dzisiaj zarazisz się dotykając czegoś jest równie prawdopodobne jak to, że dzisiaj zginiesz w wypadku samochodowym.

Linsey Marr, ekspert z Virginia Tech, przyjęła to oświadczenie z ulgą.

„Wiedzieliśmy o tym od dawna, ale ludzie wciąż byli zaabsorbowani czyszczeniem. (…) Nie ma dowodów, że ktokolwiek, kiedykolwiek zaraził się COVID-19 poprzez dotykanie skażonej powierzchni”.

Niemniej mycie rąk zwykłym mydłem i wodą oraz noszenie masek jest wciąż zalecane przez Centers for Disease Control and Prevention. Dla producentów środków chemicznych to może oznaczać koniec złotych żniw.

Źródło: The New York Times