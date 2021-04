Dr Martyka: „Nakaz stosowania maseczek służy wyłącznie zniewalaniu i zastraszaniu społeczeństwa”

Dr Zbigniew Martyka w mocnych słowach skomentował szkodliwość nakazu noszenia masek. Jak podkreślał, wiele prac naukowych dowodzi, że maski wcale nie chronią przed zakażeniem. Zdaniem lekarza służą one „wyłącznie zniewalaniu i zastraszaniu społeczeństwa”.

Jak podkreślał dr Martyka, wiele osób jest zdezorientowanych z powodu szerzenia szeregu nieprawdziwych czy niepotwierdzonych naukowo informacji.

Mają one związek z „zaleceniami” dotyczącymi koronarestrykcji. Jedną z takich kwestii jest noszenie masek.

„Od miesięcy staram się prostować kłamstwa, jakimi jesteśmy karmieni. Wielokrotnie (także dzisiaj) byłem świadkiem omdleń ludzi, którzy pomimo autentycznych zaburzeń oddychania, ze strachu przed ewentualnym mandatem, noszą te nieszczęsne maski. Maski wpływające bardzo niekorzystnie na ogólny stan zdrowia, a nie wpływające w żadnym stopniu na ograniczenie transmisji wirusa” – podkreślał dr Martyka.

Dr Martyka podkreślił też, że „powszechny nakaz stosowania maseczek służy wyłącznie zniewalaniu i zastraszaniu społeczeństwa”. Jak zaznaczył medyk, udowodnił to jeden z jego kolegów po fachu, dr Piotr Witczak, który zebrał przeszło 100 publikacji naukowych. Z ich analizy wyłania się niepokojący obraz: maski nie działają i są szkodliwe.

„Jak proponuje autor wykonanej pracy – możemy przedstawiać te naukowe argumenty każdemu, kto w dalszym ciągu uważa, że maski są niezbędne. Jeśli adwersarz jest człowiekiem rozumnym, to potrafi przyjąć te konkretne i twarde dowody naukowe. Jeżeli ich natomiast nie zrozumie, nic więcej nie da się zrobić” – skwitował Martyka.

„Bardzo na czasie jest stwierdzenie, które usłyszałem niedawno: Jeśli „autorytety” oficjalnie twierdzą, że na dworze świeci słońce, to do tego stopnia nie można mieć do nich zaufania, że czym prędzej należy wyjść na dwór i samemu przekonać się, czy tak jest naprawdę” – dodał lekarz.

Lekarz zamieścił także link, pod którym można zapoznać się z naukowymi informacjami, które wskazują, że rząd warszawski naraża Polaków na szkodliwe następstwa przymusowego noszenia „szkodliwych i niepotrzebnych masek”.

Z materiałem można zapoznać się TUTAJ.

