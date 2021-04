TVP bawi i uczy. Eksperci śniadaniówki radzą, jak „elegancko” zwracać uwagę „nieodpowiedzialnym antymaseczkowcom” [VIDEO]

W jednym z odcinków programu śniadaniowego TVP „eksperci” odpowiadali na pytanie prowadzących, jak w czasach mniemanej pandemii „elegancko” zwrócić uwagę tym, którzy nie praktykują zasłaniania nosa i ust przy pomocy maseczki.

„Dofinansowana” z pieniędzy podatników TVP bawi i uczy. Prowadząca „Pytanie na Śniadanie” Ida Nowakowska pytała gości w studio, w jaki sposób zwrócić uwagę osobie, która nie ma wcale lub nosi opuszczoną maseczkę, np. w kolejce w sklepie.

– Przede wszystkim powinniśmy jednak starać się unikać tego konfliktu, bo lepiej dawać dobry przykład niż być takim sierżantem, który wszystkich upomina i ustala zasady. Teraz osoby, które mają taką naturę, mają trochę pretekst do tego, żeby wyżyć się. Przez cale lata nie mieli okazji tego zrobić, a teraz mogą. No, ale niestety jest to niebezpieczne – podkreślała ekspertka TVP.

– Noszenie maseczki, prawidłowe, jest obowiązkowe. Wszystkich nas obowiązują takie same zasady i poza tym, że będziemy dawali dobry przykład – nawet jeśli będziemy go dawać – to nie wszyscy będą słuchali – dodała z ubolewaniem.

– Możemy starać się oczywiście zacząć od siebie. Czyli jeżeli jest to możliwe, to odejść, cofnąć się gdzieś, stanąć w miejscu, gdzie nie ma aż tylu ludzi. Ale jeśli jest taka kolejka w sklepie, w której nie ma innego wyjścia, no to zostaje nam po prostu poprosić. Ale nie agresywnie – czyli „proszę założyć maseczkę, czy wie pan, jakie są przepisy? Zaraz zadzwonię po policję” – ale raczej powiedzieć: „Przepraszam, czy mógłby pan założyć maseczkę? Ja się naprawdę boję tego wirusa” – radziła ekspertka TVP.

– „Czy mogę pana prosić, żeby przynajmniej na czas, kiedy ja jestem w tym autobusie, założył pan maskę? To jest dla mnie ważne, bo martwię się o swoje zdrowie”. To jest już asertywny komunikat – dodał swoją propozycję ekspert TVP.

– Dzięki za to. Kapitalne abecadło, proszę państwa. Nie mam więcej pytań – zakończył uradowany prowadzący.

Sam @volnoscioviec podkusił mnie zobaczyć @pytanie_na – sami zobaczcie -bo gdy czwórka ludzi w jednym studio tv pieprzy za przeproszeniem o słuszności noszenia masek siedząc bez nich-a jeden z uczestników na końcu programu wkłada ją dla śmiechów – to kto tu z siebie robi idiotę. pic.twitter.com/VKZ3hi1LWX — Mefistofeles (@mefistofelleess) April 10, 2021

Tymczasem lekarze podkreślają, że wyniki badań naukowych wskazują, że noszenie masek nie tylko nie chroni przed wirusem, lecz także jest szkodliwe. Wymieniają wiele skutków ubocznych.