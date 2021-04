Michalkiewicz o Dudzie, Macierewiczu, Nowaku i Stankiewicz [VIDEO]

Czy polskiej polityce uda się zapomnieć o Antonim Macierewiczu? Czy Zbigniew Ziobro zemści się na Sławomirze Nowaku? Stanisław Michalkiewicz z gorącym komentarzem dla „Najwyższego Czasu!”.

To jeden z najgorętszych dni w polskiej polityce ostatnich miesięcy! Rodziny ofiar katastrofy w Smoleńsku ujawniły nagrania uderzające w Antoniego Macierewicza, Sławomir Nowak wyszedł na wolność, a Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnił wniosek RPO i wstrzymał przejęcie Polska Press przez Orlen.

Sytuację w Polsce komentował w programie Tomasz Sommer Extra redaktor Stanisław Michalkiewicz.

Odnosząc się do sytuacji wokół Antoniego Macierewicza dr Sommer stwierdził, że sekta smoleńska podzieliła się zwolenników byłego ministra MON oraz reżyserki Ewy Stankiewicz.

„Wielu ludzi lekceważy Antoniego Macierewicza, ale niesłusznie. Proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób owinął on sobie naczelnika państwa wokół palca. Naczelnik państwa jest w bardzo trudnej sytuacji. On chętnie pewnie by się zdystansował od tych wszystkich przepychanek, ale nie może. Nie może powiedzieć, że Antoni Macierewicz konfabuluje, bo przez 10 lat ostatnich go popierał – nawet jego wyznawcy by powiedzieli, panie naczelniku robił nas pan w konia!” – stwierdził Michalkiewicz.

„Myślę, że zapowiada się walka na kolejne 10 lat” – ocenił Michalkiewicz.

Z kolei odnosząc się do udziału byłego premiera rządu PiS Kazimierza Marcinkiewicza w walce MMA Michalkiewicz nie krył rozbawienia.

„Jakiś zawodowiec to pana Kazimierza zbije. (…) Ja go rozumiem, jak tyle musi bulić na sprostanie swojemu szczęściu, to musi się chwytać różnych dochodowych zajęć” – zażartował Michalkiewicz.

Źródło: Tomasz Sommer Extra