Piłkarze Manchesteru United i aktorka filmów dla dorosłych. „Są bardzo bogaci, ale wcale nie są hojni”

Kolejna afera obyczajowa wstrząsnęła brytyjską prasą. Tym razem bohaterami są piłkarze Manchesteru United i węgierska aktorka porno.

Ledwo co na jaw wyszła afera z synem Joe Bidena, narkotykami i prostytutkami, a anglosaskie media mają kolejny skandal na tapecie.

Tym razem w roli głównej występują piłkarze Manchesteru United oraz znana aktorka porno Shona River.

Węgierka udzieliła wywiadu brytyjskim mediom. W trakcie rozmowy przyznała, że regularnie spotykała się z piłkarzami Premier League, jak również trzema z klubu z Manchesteru.

W trakcie podcastu „How To Be A Pornstar” aktorka poskarżyła się na skąpstwo piłkarzy. Stwierdziła, że choć nie mogą narzekać na swoje zarobki, to należeli do jej najbardziej skąpych klientów.

River nie ukrywała, że bardzo ją to zaskoczyło.

„Oczekują, że będziesz się z nimi umawiać, ponieważ są sławni. Tak naprawdę chcą ciebie tylko jaką dziewczynę na boku i nic więcej. Natomiast to, że są bardzo bogaci wcale nie oznacza ich hojności. Wręcz przeciwnie” – powiedziała podczas wywiadu.

Aktorka nie wymieniła nazwisk swoich klientów. Jednak brytyjskie media rozpętały spekulacje na temat, kim byli ów trzej piłkarze.

Dziennik „The Sun” wszczął nawet własne śledztwo w tej sprawie.

Źródło: o2 / The Sun