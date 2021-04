RMF FM: Rząd pracuje nad luzowaniem obostrzeń. Co otworzą w pierwszej kolejności?

Rząd szykuje pierwsze w obecnej fali koronawirusa trwałe luzowania obostrzeń – podaje RMF FM. Według ustaleń stacji ma to nastąpić od przyszłego tygodnia.

Aktualne obostrzenia trwają do 18. kwietnia. Jak ustalili dziennikarze RMF FM, Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego powoli zaczyna myśleć o luzowaniu obostrzeń.

Priorytetem ma być otwarcie żłobków i przedszkoli oraz trzech pierwszych klas szkoły podstawowej. Być może zostanie otwarty także sport na świeżym powietrzu.

Sztab zastanawia się nad tym, czy luzować ogólnopolsko czy też regionalnie. Brane pod uwagę są tutaj wolne miejsca w szpitalach. Wiadomo jednak, że jeśli sytuacja epidemiczna nagle się pogorszy to żadnych luzowań nie będzie.

Co do majówki – jak donosi RMF FM – członkowie rządu chcieliby chociaż częściowo otworzyć hotele, ale ponieważ do długiego weekendu zostały jeszcze trzy tygodnie, na decyzję w tej sprawie jest za wcześnie.

Dyrektor szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym i członek Rady Medycznej przy premierze doktor Artur Zaczyński we wcześniejszej rozmowie zaznaczył, że Rada nie zarekomenduje znoszenia obostrzeń jeśli liczba wolnych miejsc w szpitalach się nie zwiększy.

„Nikt nie odważy się z tym nic zrobić. Raczej należy modlić się, żeby nie było jeszcze gorzej” – podkreślał.