Spada „emocjonalne zapotrzebowanie” Polaków na szczepionkę. Coraz więcej osób nie chce się szczepić [SONDAŻ]

Spada zainteresowanie Polaków szczepieniami na Covid-19. Jeszcze w lutym chęć przyjęcia szczepionki deklarowało 70 proc. naszych rodaków. Teraz jednak odsetek ten spadł do ok. 50 proc.

Badanie SW Research dla „Rzeczpospolitej” pokazuje, że najwięcej badanych chciałoby przyjąć szczepionkę firmy Pfizer. Takiej odpowiedzi udzieliło bowiem 34,5 proc. ankietowanych.

Drugą najczęstszą odpowiedzią było jednak „nie zamierzam się szczepić przeciwko COVID”. Taką opcję wskazało 20 proc. respondentów.

Kolejne 17 proc. badanych chciałoby się zaszczepić, ale nie wie, jaki preparat wybrać. 16 proc. zadeklarowało chęć przyjęcia szczepionki Johnson&Johnson, a 8,2 proc. produkt Moderny. Najmniejszą popularnością cieszy się szczepionka AstraZeneca, którą przyjęłoby 4,9 proc. Polaków.

Rosnącą niechęć Polaków do szczepień wykazało także badanie UCE Research i Syno Poland dla „Gazety Wyborczej” z marca. Według tego sondażu chęć przyjęcia szczepionki zadeklarowało 52 proc. Polaków. To wynik niższy niż w styczniu. Wówczas szczepić się na Covid chciało 70 proc. badanych.

Zapytano ankietowanych także o to, który preparat by wybrali. Największą popularnością cieszyła się szczepionka Pfizera, którą to wskazało 29,5 proc. ankietowanych. 29,1 proc. badanych wybrało natomiast odpowiedź „ciężko powiedzieć”. Z kolei 15 proc. respondentów zadeklarowało, że rodzaj szczepionki nie ma znaczenia. Johnson&Johnson wskazało 11,3 proc. badanych, Modernę 8,8 proc., a produkt AstraZeneca – 3,4 proc.

Niższe notowania miały preparaty obecnie niedopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej – Sputnik (1,9 proc.) oraz chińskie specyfiki (1 proc.).

Z kolei marcowe badania CBOSU wykazały, że stosunek do szczepień zmienia się wraz z wiekiem. Najbardziej chętne są bowiem osoby starsze. Najmniej chęci do przyjmowania szczepionki wykazują ankietowani w wieku 18-24 lata. Największy odsetek deklarujących zamiar szczepienia odnotowano natomiast w grupie wiekowej 55-64 lata (75 proc.). Jednak powyżej 65. roku życia procent ten spada – 61 proc.

Źródło: gazeta.pl