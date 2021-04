Tu policja nie biła. Motocykliści rozpoczęli sezon na Jasnej Górze. Policjantka: „Jest mi niezmiernie miło, że spotykamy się dzisiaj w tak licznym gronie” [VIDEO]

W sieci pojawiło się nagranie z pielgrzymki motocyklistów na Jasną Górę. Furorę w internecie robi fragment z przemawiającą… przedstawicielką policji.

– Jest mi niezmiernie miło, że pomimo obecnej sytuacji, jaką mamy w kraju, spotykamy się dzisiaj w tak licznym gronie – powiedziała policjantka.

Śląska policja podała, że podczas pielgrzymki motocyklistów na Jasną Górę funkcjonariusze wylegitymowali 156 osób, ujawnili 1 kierującego samochodem w stanie nietrzeźwości oraz niecałe 100 wykroczeń. Policja ma teraz przekazać prokuraturze zgromadzone materiały.

Ta ma ocenić czy doszło do popełnienia przestępstwa narażenia na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób przez organizatora. Chodzi o naruszenie koronaobostrzeń.

„Z uwagi na obowiązujący w naszym kraju stan epidemii, decyzją Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie na Jasnogórskie Błonia wjechało mniej uczestników, niż w poprzednich latach. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników, policjanci systematycznie informowali o konieczności przestrzegania zasad reżimu sanitarnego oraz reagowali na łamanie obostrzeń” – poinformowała policja.

Today #Ireland has just relaxed restrictions to allow travel throughout your home county, instead of a few km from your house.

Poland yesterday at #JasnaGóra #Częstochowa 10k bikers from all over #Poland / #Polska receiving communion from #Catholic priests.#COVID19 pic.twitter.com/B9UfA48uyD

